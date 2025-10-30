Fiul lui Victor Pițurcă și al Vicăi Blochina a împlinit 18 ani

Edan, fiul pe care fostul antrenor îl are cu Vica Blochina, a împlinit 18 ani și este, potrivit tatălui său, „aproape adult în toată regula”. Tânărul se află pe finalul studiilor liceale și a obținut deja permisul de conducere, o reușită pe care Pițurcă a ținut să o menționeze cu mândrie.

„Da, seamănă bine cu mine, e adevărat. Edan e deja mare, a terminat școala de șoferi și are permisul de conducere. Nu are mașină încă, are alte priorități. Trebuie mai întâi să-și termine liceul”, a declarat Victor Pițurcă, conform unui site monden.

„E greu să fii părinte de adolescent”

Fostul selecționer a recunoscut că perioada adolescenței fiului său vine cu emoții, griji și nopți nedormite — o etapă pe care o trăiește intens, dar și cu bucurie.

„E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Mă gândesc la părinții mei și la ce au trăit cu mine și fratele meu. Nu le-a fost deloc ușor”, a spus Pițurcă.

Acesta a făcut și o comparație între generația actuală și cea din care face el parte, subliniind cât de rapid evoluează copiii de astăzi.

„Copiii de azi au acces la orice. Noi nu știam nici 5% din ce știu ei la vârste mici. Am un nepot, Noah, are 5 ani și se descurcă pe telefon cu o ușurință fantastică. E foarte inteligent, prinde tot imediat”, a mai adăugat fostul antrenor.

Edan locuiește cu tatăl său

De mai multă vreme, Edan locuiește alături de Victor Pițurcă, după cum declara în trecut chiar Vica Blochina, care a menționat că tânărul are o relație apropiată cu tatăl său.

Relația dintre Pițurcă și Blochina a durat 16 ani, timp în care cei doi au preferat să își trăiască viața personală departe de ochii publicului. Chiar și după despărțire, ambii au menținut o legătură civilizată, concentrându-se pe creșterea și educația fiului lor.