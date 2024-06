Povestea din spatele filmului „The Notebook”

"The Notebook", un clasic al genului romantic, cu Ryan Gosling și Rachel McAdams în rolurile principale, explorează o poveste de dragoste care începe într-o vară magică din anii 1940. Filmul debutează cu o scenă emoționantă într-un azil de bătrâni, unde un bătrân, interpretat de James Garner, își vizitează soția care suferă de demență, rolul acesteia fiind jucat de Gena Rowlands.

Ajunsă la venerabila vârstă de 94 de ani, Gena Rowlands trăiește acum o realitate dureroasă, similară cu cea a personajului său. Fiul ei, Nick Cassavetes, care a regizat "The Notebook", a dezvăluit recent că mama sa se luptă cu demența, confirmând astfel o coincidență dramatică cu rolul pe care aceasta l-a interpretat în 2004.

„Am convins-o pe mama să joace rolul Allie mai în vârstă și am petrecut mult timp discutând despre Alzheimer, dorind să fim autentici. Acum, în ultimii cinci ani, ea însăși are Alzheimer", a declarat Nick Cassavetes într-un interviu pentru un post de știri.

Mama actriței a suferit de aceeași boală

Gena Rowlands a mărturisit că și mama ei a suferit de această boală devastatoare, ceea ce a făcut ca acceptarea rolului să fie extrem de dificilă pentru ea. Cu toate acestea, a făcut acest sacrificiu pentru fiul ei. „Am trecut prin asta cu mama mea și, dacă Nick nu ar fi regizat filmul, nu cred că l-aș fi făcut. Este prea greu. A fost un film dificil dar minunat," a spus ea într-un interviu pentru revista O.

Dincolo de "The Notebook", Gena Rowlands are o carieră impresionantă în televiziune și film, începând cu mijlocul anilor 1950 până la ultimul ei rol în 2017. Printre cele mai notabile contribuții se numără "The Alfred Hitchcock Hour", "A Woman Under the Influence", "Hope Floats" și "The Skeleton Key". De asemenea, a avut apariții memorabile în seriale TV populare precum "Monk" și "NCIS".

Astfel, viața Genei Rowlands a ajuns să fie un amestec tragic între artă și realitate, ilustrând încă o dată puterea și durerea pe care boala Alzheimer o poate aduce în viețile celor afectați și ale celor dragi.