Actorul, aflat în prezent în arest la domiciliu în urma accidentului rutier produs în urmă cu câteva săptămâni, a dezvăluit în fața instanței că partenera sa, Diana, urmează să devină mamă. Potrivit avocatului său, acesta a cerut permisiunea de a locui împreună cu iubita sa, invocând faptul că femeia este însărcinată și că între el și mama sa există „tensiuni familiale”.

„Concubina inculpatului este însărcinată, însă în acest moment nu există documente medicale care să confirme oficial sarcina”, a declarat avocatul, citat de Gândul.

Judecătorii au admis cererea actorului, permițându-i să locuiască alături de partenera sa, deși aceasta are calitatea de martor în dosar. În motivarea deciziei, s-a precizat că restricțiile impuse pot fi menținute fără a fi nevoie de separarea celor doi.

Ilie Dumitrescu, emoționat: „Va fi bunic pentru prima dată”

Potrivit unor surse apropiate familiei, vestea sarcinii a adus emoție și bucurie în casa lui Ilie Dumitrescu. „Ilie este foarte fericit și profund emoționat. Va deveni bunic pentru prima oară și este deja topit după ideea de a avea un nepot”, a povestit un apropiat.

Toto și Diana formează un cuplu de mai bine de un an, iar relația lor pare să-l fi ajutat pe tânărul actor să se maturizeze. „De când este cu ea, Toto este mai liniștit, mai echilibrat. L-a schimbat în bine”, a mărturisit un prieten al celor doi.

Deși se află într-o perioadă dificilă din punct de vedere personal și profesional, vestea că va deveni tată pare să-i fi redat lui Toto Dumitrescu speranța și motivația de a merge mai departe.

Pentru familia Dumitrescu, bucuria venirii pe lume a unui copil eclipsează orice alt scandal și marchează începutul unui nou capitol — unul plin de emoții, responsabilitate și dragoste.