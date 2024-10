Dezvăluirile au fost făcute publice odată cu lansarea documentarului „Anatomia minciunilor” pe 15 octombrie 2024, informează CNN.

Documentarul „Anatomy of Lies”, difuzat de Peacock, este bazat pe un articol din Vanity Fair publicat în mai 2022, care a expus faptul că Finch a mințit despre starea ei de sănătate, inclusiv că ar fi suferit de un tip rar de cancer osos, condrosarcom. În plus, s-a aflat că și-a fabricat numeroase alte detalii despre viața personală în timp ce lucra la „Grey’s Anatomy”.

Ce a transmis fosta scenaristă

Pe 15 octombrie, chiar în ziua lansării documentarului, Finch a publicat o declarație pe Instagram în care admite că a mințit „despre multe lucruri pe care oamenii le-au crezut reale și care le-au provocat suferință în viața lor”. Ea a recunoscut că „nu am oferit nimănui niciun motiv să mă creadă” și a transmis un mesaj de regret profund: „Îmi pare rău pare insuficient comparativ cu ce am făcut, dar este adevărul. Am fost prinsă într-o spirală de minciuni, trădând și traumatizându-i pe cei dragi.”

Finch a menționat, de asemenea, că urmează un tratament pentru sănătatea mintală de aproape trei ani și că este conștientă că va fi nevoie de timp pentru a reconstrui încrederea celor afectați de minciunile ei.

Fosta soție a lui Finch, Jennifer Beyer, apare și ea în documentar, exprimându-și durerea că a lăsat-o pe Finch să intre în viața ei și a copiilor săi. Beyer a spus: „Când iubești pe cineva, ignori semnalele de avertizare până când ele devin imposibil de evitat.”

În postarea sa, Finch a reflectat asupra relației cu Beyer, spunând că s-a „îndrăgostit cu adevărat” de aceasta și că încă îi iubește copiii „ca și cum ar fi ai mei”. Ea a recunoscut că una dintre cele mai mari greșeli ale vieții sale a fost să accepte cererea în căsătorie a lui Beyer fără a fi complet sinceră cu ea.

Minciunile spuse de Finch

Finch a început să-și recunoască public minciunile într-un interviu acordat site-ului The Ankler în decembrie 2022, la șapte luni după articolul din Vanity Fair. Ea a mărturisit că a mințit despre diagnosticul de cancer, despre pierderea unui rinichi și a unei părți din picior, și chiar a purtat un cateter fals și și-a ras părul pentru a pretinde că urmează chimioterapie.

De asemenea, în 2019, a spus colegilor că fratele ei s-a sinucis, deși acesta trăia în Florida, conform surselor. Finch a explicat pentru The Ankler că minciunile sale au început în timpul grevei scenariștilor din 2007, când și-a rănit genunchiul. După ce oamenii au fost extrem de susținători în timpul operației sale, ea a simțit lipsa acestui sprijin după recuperare și a căutat din nou atenția prin minciuni.

În cele din urmă, Finch a demisionat de la „Grey’s Anatomy” și a căutat tratament psihiatric, înainte ca investigația asupra comportamentului ei să înceapă oficial.