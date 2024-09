Milionarul Caius Covrig replică pentru un om care i-a zis că se îmbracă ieftin

Caius Covrig, tânărul milionar de 28 de ani, a fost criticat pe rețelele de socializare că se îmbracă cu haine ieftine. Un bărbat i-a scris omului de afaceri că tricoul pe care îl poartă costă doar 60 de lei. Caius Covrig nu s-a putut abține și i-a răspuns bărbatului.

„Pot să mă îmbrac într-un hanorac de 60 de lei şi să fiu la fel de fericit ca într-un tricou de la nu contează ce brand, nu are nicio relevanţă. Şmecheria adevărată a unui om este ca valoarea hainelor pe care el le poartă să nu reprezinte sub nicio formă fericirea pe care el o are când se îmbracă într-un anumit stil vestimentar.”, a spus milionarul.

Caius Covrig deține un hotel de 4 stele în Bușteni și un club în Brașov. Totodată, omul de afaceri construiește în prezent un alt hotel, de 5 stele, tot în Bușteni.

Tânărul milionar a studiat mulți ani la un colegiu celebru din Statele Unite. Tot acolo, o perioadă de timp, Caius Covrig a jucat baschet și a primit diploma de excelență de la fostul președinte Barack Obama.