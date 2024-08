66 de ani a bifat Madonna pe 16 august, așa că și-a căutat un party ca pentru o adevărată vedetă pop. A ales stațiunea Villa Treville din Positano, unde i-au fost alături două dintre fiicele ei, gemenele de 11 ani, Estere și Stella, dar și presupusul iubit al vedetei, jucătorul de fotbal Akeem Morris. Și, sigur, prieteni apropiați, în jur de 30, majoritatea din lumea muzicii.

Bobby Păunescu, la petrecerea Madonnei?

Potrivit cancan.ro, la petrecere s-ar fi aflat și un român, celebrul Bobby Păunescu, doar că acesta nu a confirmat, dar nici nu a infirmat.

Însă a vorbit despre fascinanta proprietate a lui Robert Friedland, cu vedere la Marea Tireniană, acolo unde este refugiul de vară al regizorului Franco Zeffirelli, nimeni altul decât fostul proprietar.

Bobby Păunescu și Robert, patronul cunoscutei stațiuni unde Madonna și-a serbat ziua de naștere, se cunosc de foarte mult timp. Sunt prieteni buni, așa că, în fiecare an, regizorul român este invitat acolo an de an. Iar pe timpul pandemiei, Bobby s-a retras la Villa Treville pentru trei luni. A făcut chiar și un Revelion acolo, alături de prieteni nu numai din România.

De ce a preferat Madonna stațiunea Villa Treville din Positano

Bobby Păunescu a explicat și motivul pentru care vedetele preferă această stațiune. Este vorba despre maximă intimitate. Și ne-a mai dezvăluit cum este configurată celebra Villa Treville. ”Acolo sunt 16 apartamente, sunt vile cu un apartament sau două, există 3-4 iahturi la dispoziție. E considerată cam cea mai scumpă din lume, plecând de la 2.000 de euro, astea mici, până la 18.000 de euro pe noapte. Iar toate apartamentele au nume legat de operă. Acolo e foarte greu să intri, există restaurantul Maestro, unde și-a făcut Madonna ziua”, a spus Bobby Păunescu.

Și-a amintit ziua în care a făcut acolo Revelionul. ”L-am făcut acum doi ani. Este spectaculos acolo. Este barul, Bianca bar, unde se iau aperitivele înainte de masă, cu vedere foarte frumoasă, la restaurantul Maestro.

E făcut perfect, practic, toate vedetele astea care vin și, de regulă, sunt cam aceleași, au confortul anonimatului”, a povestit regizorul, care s-a amuzat pe ”fenta” făcută de Madonna, cu anunțul party-ului.

”La toate televiziunile s-a dat ca Madonna își va face ziua în Pompeii, care e la vreo 35 de minute de mers cu masina de Villa Trevilla. Ea a anunțat asta ca să-i mute pe oameni, să-i inducă în eroare. Acolo e destul de greu, în acea zonă, să faci poze, să te bagi în viața vedetelor, pentru că e securitatea foarte mare. Oamenii vor să se simtă în intimitate.

Înainte de Madonna a venit J Lo, iar pe 18 a fost ziua lui Robert, a patronului. E prietenul meu, a fost și în România de vreo două ori, îmi e prieten chiar foarte bun. A împlinit acum 74 de ani. Acolo foarte mulți își fac nunțile, pentru că au niște platouri, așa, ca niste terase. Naturale, până la un punct”, a continuat Bobby Păunescu.