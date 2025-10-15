Dosar nou înregistrat la Secția Civilă

Potrivit datelor din portalul instanțelor de judecată, pe 13 octombrie 2025 a fost înregistrat un dosar. Reclamantă în cauză este Oana Monea, iar pârâtă figurează Avram Maria Ramona, arată ziuaconstanta.ro.

Dosarul se află în faza de fond și urmează să fie repartizat unui complet de judecată. Primul termen urmează să fie stabilit în perioada următoare, însă detaliile exacte privind pretențiile reclamantei nu au fost, deocamdată, făcute publice.

Un traseu antreprenorial presărat cu datorii și firme închise

Cunoscută pentru activitatea sa în mediul online și pentru aparițiile televizate, Oana Monea a încercat în ultimii ani să se reinventeze în plan profesional, implicându-se în mai multe proiecte de business. Totuși, bilanțul afacerilor sale nu este unul lipsit de probleme.

O parte dintre societățile la care Oana Monea a fost implicată ar fi fost cedate sau asociate cu persoane din cercul său apropiat.

Deși detaliile cauzei rămân confidențiale, noua acțiune introdusă la Judecătoria Constanța ar putea aduce noi informații despre relațiile personale și profesionale ale fostei concurente TV.

Până la stabilirea primului termen de judecată, dosarul se află în continuare înregistrat la Secția Civilă a Judecătoriei Constanța, urmând ca instanța să stabilească calendarul procedurilor în perioada următoare.