„Nu sunt mort, nici în Panama”

În urma zvonurilor care îl plasau fie în Panama, fie într-o situație dramatică, Liviu Guță a simțit nevoia să își reasigure fanii.

„Am trecut prin foarte multe. Nu are nimeni voie să mă denigreze pentru că am probleme. Cum vine asta? M-am chinuit, am plâns, fraților. Am stat și am plâns singur de la chinul prin care am trecut. Fiți umani pentru că prin iubire puteți să învingeți orice în lumea asta. Nu vorbiți oamenii de rău! Este loc pentru toată lumea pe pământul acesta. (…)

Eu sunt conștient că nu am greșit în viața vieții mele cu nimic. Prin toată suferința mea, prin care am trecut eu acum, nu am greșit niciodată cu nimic. Nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea. Habar nu am. Câteodată mă uit pe tavan și mă gândesc de ce nu mai există umanitate, iubire între oameni, de ce nu se ajută oamenii între ei, de ce trebuie să vorbești despre problemele unui om. (…) Să audă toată lumea că nu sunt mort, nu sunt nici în Panama.”, a mărturisit manelistul.

Deși nu a oferit detalii precise despre motivele absenței sale sau despre locația actuală, Liviu Guță a lăsat să se înțeleagă că perioada de izolare a fost una necesară pentru a-și găsi echilibrul.

Artistul s-a arătat dezamăgit de lipsa de empatie a unor oameni, subliniind importanța sprijinului reciproc.

Guță a adresat un mesaj direct celor care l-au criticat sau au contribuit la alimentarea zvonurilor: „Nu voi fi niciodată supărat pe nimeni, indiferent ce s-a vorbit. În sufletul meu știu că oamenii nu și-au dat seama de impactul vorbelor lor.”

Revenirea în prim-plan

Reapariția sa publică a fost primită cu entuziasm de fanii care l-au susținut pe parcursul carierei sale. Liviu Guță a promis că va reveni curând acasă, alături de familie și prieteni, și că va relua activitatea muzicală.

Declarațiile lui Liviu Guță sunt un exemplu despre puterea de a merge mai departe, indiferent de obstacole.

Fanii săi așteaptă cu nerăbdare revenirea în lumea muzicală a unui om care, prin talent și sinceritate, a rămas o figură emblematică a muzicii de petrecere din România.