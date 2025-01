În ciuda tuturor încercărilor de a afla ce s-a întâmplat, nimeni nu a reușit să obțină informații clare.

Unde se află Liviu Guță

De-a lungul timpului, câțiva dintre prietenii lui au căutat răspunsuri. Printre aceștia se numără Cristian Rizescu și Cristian Ciof, care au semnalat dispariția artistului în urmă cu mai bine de un an. De atunci, misterul a rămas nerezolvat.

Recent, Ticy, un apropiat al manelistului, a declarat că a discutat cu Liviu Guță pentru ultima dată în vara anului trecut. În timpul acelei conversații, cei doi au stabilit că se vor întâlni pentru a relua proiectele muzicale, dar de atunci nu s-au mai auzit.

Ticy a povestit în cadrul unei emisiuni televizate: „Am vorbit cu el pe 14 mai 2024, mi-a spus că vine acasă și că vom lucra împreună pe muzică. După aceea nu am mai primit vești. Mi-a trimis un mesaj pe care l-am postat pe social media, iar apoi am mai vorbit telefonic. Totul părea în regulă, el spunea că va veni curând în țară.”

Roxana, fosta soție a lui Liviu Guță, a afirmat că ultima interacțiune cu artistul a avut loc acum trei ani, atunci când acesta i-a trimis un mesaj pentru a o felicita pentru căsătoria sa. „Am rămas în relații amiabile, dar nu am mai avut vreo legătură de atunci. Fiecare a mers pe drumul lui și nu am mai știut nimic despre viața lui”, a spus Roxana.

În ciuda dispariției sale, Liviu Guță a postat un mesaj pe rețelele de socializare la începutul anului 2024, după ce fusese dat dispărut. În acel mesaj, artistul a confirmat că se află în afara țării și că trece printr-o perioadă dificilă, dar i-a asigurat pe fanii săi că este bine și că va reveni în curând.

„Salutare prieteni, sunt Liviu Guță. Am înțeles că ați postat pe rețelele de socializare, eu nu am acces la acestea aci, sunt plecat în afara țării, să nu intru în amănunte. Sunt foarte bine, stați liniștiți, vă mulțumesc din suflet că vă îngrijorați pentru mine. Am avut niște probleme, dar știți cum este în viață, totul trece.

Am să vin pe la jumătatea lunii aprilie în țară. Să ne auzim cu bine! Vă iubesc și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că vă îngrijorați pentru mine și că însemn ceva pentru voi. Stați liniștiți că voi reveni acasă și ștergeți postările pentru că sunt bine. Vă mulțumesc, vă pup și vă iubesc!”, spunea manelistul în urmă cu un an.

De atunci, tăcerea a continuat, iar misterul dispariției sale rămâne nerezolvat. Fanii și apropiații așteaptă cu nerăbdare vești noi și speră ca manelistul să revină curând, așa cum a promis.