Mihai Albu reacționează după ce a fost atacat dur de fosta lui soție. Designerul de pantofi este de părere că Iulia Albu vrea doar să își facă reclamă cu afirmațiile pe care le-a făcut și că el a avut grijă ca fiica lor să afle de boala de care suferă abia atunci când medicii l-au asigurat că e în afara oricărui pericol.

”Abia după ce am trecut prin intervenția chirurgicală, respectiv la zece zile după, doar atunci când medicii m-au asigurat că totul este ok, am informat-o pe fiica mea. Am protejat-o cu toată ființa mea, spunându-i doar atunci când am considerat ca este cazul. Fiica mea este foarte bine pregătită pentru examenul de capacitate și sunt convins că va trece cu bine. Probabil mama ei dorește ceva reclamă”, a declarat Mihai Albu, într-o postare pe Facebook.



Mihai Albu a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre starea lui de sănătate. Designerul de pantofi a suferit o intervenție chirurgicală după ce a fost diagnosticat cu cancer la prostată, iar acum se află sub tratament.



"Organul a fost invatat de cancer, grad mare, dar ganglionii care au fost scosi au iesit cu invadare zero si sper sa nu fi plecat mai departe celula canceroasa", a mai spus designerul.



Iulia Albu l-a acuzat recent pe designerul de pantofi că a demoralizat-o pe fiica lor, Mikaela. Creatoarea de modă a spus că Mihai Albu va fi vinovat în totalitate dacă fiica lor în vârstă de 14 ani va lua note mici la examenul de capacitate.