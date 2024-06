În ce relație au rămas Iulia și Mihai Albu după divorț

Deși Iulia și Mihai Albu sunt divorțați de un deceniu, cei doi păstrează o relație amiabilă pentru binele fiicei lor. Criticul de modă Iulia Albu a creat rochia, iar tatăl său, Mihai Albu, a semnat geanta. Mikaela a completat ținuta cu o pereche de pantofi Valentino, împrumutați de la mama sa, și bijuterii rafinate.

„A fost o seară pe care nu o voi uita prea curând. Am legat prietenii pentru o viață și am învățat să îmi întind aripile către viitor. Indiferent de ce va urma de acum înainte, vă mulțumesc tuturor. Am învățat multe de la voi și împreună cu voi. Începem un nou capitol. Promoția 2024 a Școlii Titu Maiorescu, lets do this! MIKA. ți mulțumesc, mami, pentru cea mai frumoasă rochie și bijuterii, m-am simțit ca o prințesă. Mulțumesc pentru pantofii tăi Valentino, pe care mi-am dorit mereu să îi port măcar o seară. Mulțumesc Cătălina și Andreea. Și mulțumesc, tati, pentru geanta asortată perfect la ținuta mea. Vă iubesc", a scris Mikaela pe rețelele de socializare.

Ținuta Mikaelei Albu la banchetul care a avut loc la final de școală gimnazială / Sursa foto - Instagram

Iulia Albu a vorbit și despre relația ei cu Mikaela, menționând că, deși au o legătură strânsă, nu lipsesc discuțiile aprinse. „Ne înțelegem foarte bine, ne certăm foarte aprins, când e cazul. Are convingeri proprii și este un lucru bun acesta, dar, câteodată, convingerile noastre nu sunt aceleași. Eu sunt o mamă protectivă, care își dorește ca fiica ei să crească, să învețe, să facă niște lucruri într-o anumită ordine, iar ea bineînțeles, având 13 ani, este o fată rebelă", a declarat Iulia Albu pentru Playtech în 2023.