Adolescenta, care acum este o tânără în toată regula, nu și-a putut ascunde bucuria atunci când și-a îmbrățișat tatăl pe Aeroportul Otopeni. Scenele emoționante au avut loc cu doar câteva ore în urmă.

Irinel și Irinuca Columbeanu s-au regăsit

Irinuca a părăsit România în 2018 pentru a locui cu mama ei în SUA, iar de atunci, Irinel Columbeanu a reușit să o vadă doar o singură dată, când a călătorit el însuși peste Ocean. Între timp, starea de sănătate a fostului milionar s-a deteriorat, ajungând chiar să fie internat într-un azil. Dorința lui cea mai mare era să își reîntâlnească fiica, care acum este adolescentă.

În ultimul timp, Irinel Columbeanu și-a exprimat public dorința de a-și revedea fiica. Deși au păstrat legătura prin apeluri video, întâlnirea fizică a fost deosebit de specială. Anul trecut, Irinel a făcut un efort și a mers să o viziteze pe Irinuca în SUA, însă, din cauza problemelor de sănătate, o nouă călătorie peste Ocean nu a fost posibilă. Astfel, Irinuca a revenit în România, pentru prima dată de când a plecat.

Revederea lor pe Aeroportul Otopeni a fost extrem de emoționantă. Irinel și-a așteptat fiica cu un buchet de flori, iar Irinuca a zâmbit larg și l-a îmbrățișat cu dragoste. Cei doi s-au îmbrățișat îndelung, iar imaginile surprinse de wowbiz.ro arată cât de grijulie era tânăra față de tatăl ei în timp ce se îndreptau spre ieșirea din aeroport.

O tânără domnișoară cu planuri mari

De când s-a mutat în SUA, Irinuca și-a construit o viață alături de mama sa, Monica Gabor, și de partenerul acesteia, Mr. Pink. Irinel Columbeanu a dezvăluit că fiica sa are acum un iubit și că ar putea deveni curând socru, întrucât Irinuca va împlini 18 ani în curând.

„Irina mai are un an până va merge la colegiu. Are un prieten, dar nu mi-a spus prea multe despre relația ei. Nu cred că este din România. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta, m-aș duce în America să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica”, a povestit Irinel pentru Xtra Night Show.

În ceea ce privește o posibilă întoarcere definitivă a Irinucăi în România, Irinel Columbeanu spune că aceasta nu este pe agenda tinerei. Irinuca i-a mărturisit că nu intenționează să se întoarcă în țară, preferând să-și continue viața în SUA.

„Mi-a zis că nu mai vrea să vină în România. Eu îi respect dorința, așa cum am respectat și decizia ei de a rămâne în America. Am fost fericit că a avut timp să stea cu mine, chiar dacă mi-aș fi dorit să fie mai mult”, a spus Irinel Columbeanu în podcast-ul „Vin la vorbă”.

Revederea dintre Irinuca și Irinel Columbeanu a fost un moment plin de emoție și bucurie, demonstrând că legătura dintre tată și fiică rămâne puternică, indiferent de distanța care îi separă.