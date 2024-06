Destinul vilei a fost marcat de un incendiu devastator în toamna anului 2020, care a distrus opere de artă, bani și mobilă de lux. Odată simbol al opulenței și prosperității, locul a ajuns acum doar o amintire a vremurilor dificile și a datoriilor care l-au adus în pragul falimentului pe Irinel Columbeanu.

În urmă cu patru ani, incendiul a transformat complet vila și domeniul de la Izvorani în ruine. Pompierii au luptat timp de peste 24 de ore pentru a stinge flăcările. Acest eveniment a reprezentat un moment tragic în viața lui Irinel Columbeanu, care a admis că nu avea o poliță de asigurare pentru locuință din cauza problemelor financiare.

„Nu am avut bani să plătesc asigurarea casei”, a mărturisit Columbeanu. „Banca a executat niște terenuri sub prețul pieței, era o bancă grecească. Am vândut tot ce aveam: ceasul de la mână, niște monede de aur, tot!”

Irinel Columbeanu, acum în vârstă de 66 de ani, a vorbit despre șansele de a-și recupera vila: „Casa este acum a unei avocate care a lucrat pentru mine în trecut. Ea mi-a dat niște bani în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu garanție imobiliară”, recunoaște Columbeanu despre persoana cunoscută în cercurile juridice, care a devenit noul proprietar al terenului, deși există încă un sechestru asigurator pe proprietate.

În interviurile pe care le-a dat ulterior evenimentului tragic, Irinel Columbeanu a sugerat că incendiul ar fi putut fi provocat pentru a masca un furt, având în vedere valoarea obiectelor din casă. „Cred că cineva a dorit să mascheze un furt. Aveam foarte multe obiecte de valoare în casă”, a declarat el. Locuința nu a fost refăcută după incendiu, lăsând în urmă doar amintirile și ruinele a ceea ce a fost odată o reședință de lux.

Falimentar și împovărat de datorii, Irinel Columbeanu a avut de înfruntat și restanțe record la electricitate pentru vila sa. Ghinionul și deciziile financiare proaste l-au adus pe fostul milionar în situația actuală. „Am crezut că o să-mi revin, dar nu știu câți bani am pierdut. Nu le-am ținut socoteala”, a spus Irinel cu regret.

