Ajuns la venerabila vârstă de 89 de ani, artistul a mărturisit că a dat viață personajului Lennie Small de peste 1.280 de ori, atât pe scena Teatrului Național din București, cât și în turnee în străinătate.

O carieră legendară, marcată de roluri memorabile

Florin Piersic a povestit că, deși publicul l-a asociat adesea cu personajul Mărgelatu din filmele care au făcut istorie, inima lui a rămas mereu aproape de teatru. „Piesa Oameni și șoareci, de Steinbeck, am jucat-o de 1.280 de ori. Și la Teatrul Național, și în afara țării. Este o parte din sufletul meu”, a spus actorul.

Cu umorul său caracteristic, Piersic a adăugat că nu se grăbește niciodată să încheie poveștile, pentru că trăiește fiecare amintire intens: „Încep ușor și termin greu, asta sunt eu”.

Invitat special la derby-ul Clujului

Actorul a fost oaspete de onoare la derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj (încheiat 2-2), unde a dat lovitura de începere a partidei. Fanii „Șepcilor Roșii” i-au pregătit o coregrafie spectaculoasă, avându-l în prim-plan pe celebrul „Mărgelatu”.

„M-am simțit fericit. După multă vreme în care n-am putut să ajung pe stadion, acum m-am simțit mai bine, mai în formă. Fac și gimnastică în ultima vreme, iar la aproape 90 de ani, asta e un miracol”, a glumit Piersic.

Legătura sa cu „U” Cluj

Artistul a mărturisit că Universitatea Cluj rămâne echipa sa de suflet încă din anii liceului. „Am fost puțin îngrijorat că va pierde ‘U’, dar mă bucur că s-a terminat egal. Mi-ar fi plăcut să fiu mai aproape de jucători, nu într-o lojă izolată. Atmosfera din tribune este mereu specială”, a declarat el.

Piersic a rememorat cu nostalgie vremurile în care mergea duminica pe stadion să cânte alături de suporteri: „Haide, U, bagă golul cum știi tu”.

Chiar dacă a trecut prin momente grele de sănătate, Florin Piersic nu și-a pierdut dorința de a reveni în fața publicului. Actorul a spus că își dorește să reia piesa „Oameni și șoareci” și recitalul său, invitând spectatorii să fie din nou alături de el.

„Mă rog la Dumnezeu să trec și de 90 de ani. Atâta timp cât voi putea, vreau să urc din nou pe scenă și să fiu aproape de oameni”, a concluzionat el.