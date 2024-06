Adriana Mutu are 18 ani

Fiica sa, Adriana, în vârstă de 18 ani, a marcat o etapă semnificativă în viața ei prin absolvirea liceului. Cu această ocazie, Adrian Mutu a postat pe Instagram un mesaj de încurajare plin de dragoste și susținere necondiționată pentru fiica sa.

„Vreau să-ți spun doar că atunci când vei eșua, ridică-te, ține capul sus, învață din asta și mergi înainte și când vei avea succes, ține-ți picioarele pe pământ, fii umil și împinge înainte... eșuează și succesul va face parte întotdeauna din această călătorie frumoasă numită viață. Cel mai important este să te bucuri de călătoria acestei călătorii și să nu lași pe nimeni să îți spună că nu poți. Dacă ai ceva în minte, mergi după el, urmează-ți visele și amintește-ți că familia te va susține întotdeauna. ♥️Te iubesc”, a scris Mutu pe Instagram, arătându-și astfel suportul și iubirea pentru Adriana.

Adrian Mutu și-a dat demisia de la CFR Cluj.

Adrian Mutu a plecat de la CFR Cluj

Într-un alt context, Adrian Mutu a surprins lumea fotbalului românesc prin demisia sa de la CFR Cluj. Decizia a venit în urma unei înfrângeri usturătoare în sferturile Cupei României, unde echipa sa a pierdut cu 0-4 împotriva Corvinului Hunedoara.

„Mi-am dat demisia de la CFR Cluj! M-am gândit toată noaptea, nu pot să trec peste această umilință. Eu am o altă mentalitate, una de învingător. Demisia mea este de la ora 11:00 dimineața pe biroul președintelui de la CFR Cluj, Cristi Balaj. Aștept s-o aprobe și domnul Varga și ne strângem mâinile. A fost o umilință prea mare, peste care eu, care am un caracter de campion, pur și simplu nu pot să trec. Îmi doresc ca CFR-ul să facă performanță în continuare, dar e greu în aceste condiții, pe care le-ați văzut și dumneavoastră. E vorba despre evoluția pe care am avut-o în meciul împotriva Corvinului, dar mai ales a lipsei de atitudine care a existat. Deci, oficial, pot spune că mi-am înaintat demisia! Îmi pare foarte rău de această situație, dar eu, Adrian Mutu, am stat și m-am gândit toată noaptea și pur și simplu nu pot accepta așa ceva, ce s-a întâmplat în Cupa României. Ar fi împotriva principiilor mele de antrenor profesionist și de om. Și a principiilor mele de viață.”, a declarat Adrian Mutu, conform Fanatik.ro.

Adrian Mutu, cunoscut și pentru cariera sa strălucită ca jucător, a debutat la FC Argeș Pitești și a evoluat la cluburi de top precum Dinamo București și Juventus. Succesul său atât pe plan național, cât și internațional, l-a consacrat ca una dintre cele mai respectate figuri din fotbalul românesc.