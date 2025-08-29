Anunțul a fost făcut chiar de Adrian Năstase, printr-o postare pe blogul său personal:

„Începând de astăzi, Mihnea și Corina au un fiu, iar noi avem încă un nepot – Theodor Ioan. Să fie sănătos, să aibă noroc și un destin luminos. Este o zi de bucurie pentru toată familia!”, a transmis fostul premier.

Un nou membru într-o familie deja numeroasă

Theodor Ioan este cel de-al treilea nepot al lui Adrian Năstase. Fostul premier mai are doi nepoți din partea fiului său cel mare, Andrei, căsătorit cu Bianca Ciuvăț, fost manechin: Nicolas și Filip-Mihail.

Mihnea și Corina, un cuplu discret

Mihnea Năstase și Corina formează un cuplu de aproape un deceniu. Cei doi și-au făcut relația publică în 2015, prin intermediul unor fotografii postate pe rețelele sociale. Patru ani mai târziu, s-au căsătorit, alegând să păstreze un profil discret, departe de lumina reflectoarelor.

Corina, fostă campioană la atletism

Soția lui Mihnea, originară din Constanța, a avut o carieră sportivă impresionantă. A început atletismul la vârsta de 9 ani și a cucerit mai multe titluri: campioană balcanică la ștafeta 4×100 metri, dublă campioană națională la 60 de metri și campioană la 200 de metri, dar și în alte probe de ștafetă. Cariera sa s-a încheiat brusc în 2011, în urma unei accidentări.

La începutul relației lor, Corina declara pentru ZIUA de Constanța: „Am numai cuvinte de laudă la adresa lui Mihnea. Este un băiat de nota zece, din toate punctele de vedere, foarte deștept și educat.”

Cu venirea pe lume a lui Theodor Ioan, familia lui Adrian Năstase se mărește, iar fostul premier își consolidează rolul de bunic, bucurându-se de o nouă generație.

