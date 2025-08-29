Familia lui Adrian Năstase s-a mărit: fostul premier a devenit bunic pentru a treia oară

Familia fostului premier Adrian Năstase are motive de sărbătoare. Fiul său cel mic, Mihnea, și soția acestuia, Corina, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au întâmpinat pe lume un băiețel, căruia i-au pus numele Theodor Ioan.

Anunțul a fost făcut chiar de Adrian Năstase, printr-o postare pe blogul său personal:

„Începând de astăzi, Mihnea și Corina au un fiu, iar noi avem încă un nepot – Theodor Ioan. Să fie sănătos, să aibă noroc și un destin luminos. Este o zi de bucurie pentru toată familia!”, a transmis fostul premier.

Un nou membru într-o familie deja numeroasă

Theodor Ioan este cel de-al treilea nepot al lui Adrian Năstase. Fostul premier mai are doi nepoți din partea fiului său cel mare, Andrei, căsătorit cu Bianca Ciuvăț, fost manechin: Nicolas și Filip-Mihail.

Mihnea și Corina, un cuplu discret

Mihnea Năstase și Corina formează un cuplu de aproape un deceniu. Cei doi și-au făcut relația publică în 2015, prin intermediul unor fotografii postate pe rețelele sociale. Patru ani mai târziu, s-au căsătorit, alegând să păstreze un profil discret, departe de lumina reflectoarelor.

Corina, fostă campioană la atletism

Soția lui Mihnea, originară din Constanța, a avut o carieră sportivă impresionantă. A început atletismul la vârsta de 9 ani și a cucerit mai multe titluri: campioană balcanică la ștafeta 4×100 metri, dublă campioană națională la 60 de metri și campioană la 200 de metri, dar și în alte probe de ștafetă. Cariera sa s-a încheiat brusc în 2011, în urma unei accidentări.

La începutul relației lor, Corina declara pentru ZIUA de Constanța: „Am numai cuvinte de laudă la adresa lui Mihnea. Este un băiat de nota zece, din toate punctele de vedere, foarte deștept și educat.”

Cu venirea pe lume a lui Theodor Ioan, familia lui Adrian Năstase se mărește, iar fostul premier își consolidează rolul de bunic, bucurându-se de o nouă generație.
 