Pentru foștii parlamentari, indemnizațiile pentru limita de vârstă încep de la aproximativ 2.200 lei pe lună pentru un singur mandat complet de patru ani și pot depăși suma de 12.000 lei lunar în cazul celor care au acumulat cel puțin trei mandate pline.

Clasamentul pensiilor speciale printre foști parlamentari

Adrian Năstase, cu șase mandate (22 de ani): 12.168 lei/lună

Călin Popescu Tăriceanu, șapte mandate (26 de ani): 10.950 lei/lună

Marko Bela, șapte mandate (26 de ani): 10.950 lei/lună

Ecaterina Andronescu, șase mandate (24 de ani): 12.168 lei/lună

Șerban Mihăilescu, cinci mandate (20 de ani): 12.168 lei/lună

Viorel Hrebenciuc, cinci mandate (18 ani): 12.168 lei/lună

Procesul lui Adrian Năstase pentru recuperarea indemnizației

Adrian Năstase, fost președinte al Camerei Deputaților și fost premier, a câștigat în instanță dreptul de a primi înapoi indemnizația pentru limita de vârstă. Hotărârea Tribunalului București din urmă cu trei ani a dispus repunerea lui în drepturi de la momentul suspendării plăților indemnizației.

Noi cereri pentru pensii speciale

În timp ce românii de rând sunt nevoiți să strângă cureaua, aleșii stau la coadă pentru noi privilegii. Încă 100 de parlamentari au depus cereri pentru a primi pensii speciale. Alți o sută de parlamentari și-au depus dosarele ca să primească pensii speciale în ultima jumatate de an. De la reintrarea în plată a acestor venituri, adică de la finalul anului 2023, numărul lor a tot crescut. În total, aproape 880 de beneficiari încasează zeci de milioane de lei alocate de stat pentru cei care au împlinit vârsta de pensionare în Parlament.

Mai precis, statul plătește 878 de pensii speciale pentru persoanele care au avut cel puțin un mandat în legislativ, din 1990 până în 2023. De la începutul anului, numărul beneficiarilor a crescut cu 12.

De la data reintrării în plată a pensiilor speciale pentru parlamentari, în ziua de 12 decembrie 2023, la Senat au fost depuse și aprobate 25 de dosare, în timp ce la Camera Deputaților au fost 75 de astfel de dosare, potrivit Realitatea Plus.

Situația pensiilor speciale parlamentare

Senat: 264 de beneficiari, care încasează între 1.959 de lei și 10.939 de lei. Suma totală: 1,5 milioane lei pe lună

62 de foști senatori au avut trei mandate, 58 două mandate, iar restul de 164 de foști aleși, un singur mandat



Camera Deputaților: 614 beneficiari. Suma totală: 3,73 milioane de lei pe lună.



377 de persoane primesc pensii speciale pentru un mandat, 170 de persoane pentru două mandate, iar 67 de persoane pentru trei mandate.

Zeci de milioane pentru pensiile restante

La Senat s-au cheltuit, pentru pensiile speciale restante, 21,88 milioane de lei.



La Camera Deputaților s-au cheltuit, pentru pensiile speciale restante, 21,27 milioane de lei.

