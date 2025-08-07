La catafalc au fost așezate și crucea fostului președinte, dar și o fotografie a acestuia. O singură coroană, cu flori albe, s-a aflat lângă sicriu - cea de la soția acestuia, Nina Iliescu. "Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina" - este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile organizate la Palatul Cotroceni.

La ieșirea de la cimitir, reporterii i-au așteptat pe cei care au participat la ceremonie. Printre aceștia s-a numărat și Adrian Năstase.

Adrian Năstase: Ion Iliescu trebuie respectat, cu bune și cu rele. Să nu privim în urmă și să privim înspre viitor, dacă putem

Reporter: Cum vi s-a părut ceremonia?

Adrian Năstase: Organizarea mi s-a părut foarte bună, comitetul de funeralii a făcut un lucru deosebit, nu vreau să judec cine a venit și cine nu a venit, cred că voi aveți posibilitatea și cei care vor privi probabil la înregistrările voastre. Cred că era un moment pe care trebuia să îl cinstească toți, nu atât pentru că era vorba doar de un fost șef al statului, ci pentru că, în primul rând, era vorba despre o perioadă grea de istorie a României peste care am trecut, aș spune eu, cu bine, chiar dacă astăzi suntem mulți dintre noi nemulțumiți.

Repet, sunt oarecum subiectiv pentru că ultimii ani i-am traversat printr-un deșert care mi-a dus destul de multă suferință, dar sper că vom ști să folosim mai bine experiența unora dintre oamenii politici de genul lui Ion Iliescu. Acum este prea târziu, fără îndoială, dar sunt mulți alții care ar trebui să își adauge în cuvintele, experiența, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile să iasă mai bine, mai ales acum.

Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea. Soția sa, Nina, nu participă la funeralii - cauza