Astăzi, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte va fi depus la Cimitirul Militar Ghencea. Este zi de doliu național.

Ceremonia de astăzi va fi restrânsă, doar în prezența familiei și a persoanelor apropiate.

Nina Iliescu nu va participa la înmormântarea soțului său. Cauza o reprezintă starea de sănătate precară în care se află, persoana alături de care fostul șef de stat și-a petrecut peste 70 de ani din viață fiind imobilizată la pat.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost la Cotroceni pentru că nu se simte bine cu sănătatea”, a declarat, la un post TV, Gelu Voican Voiculescu.