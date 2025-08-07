"Nu sunt obisnuit sa fac caracterizari intr-un cuvant, pentru ca intotdeauna lucrurile sunt complicate, dar mi se pare important ca stia sa asculte.

Nu era intotdeauna foarte hotarat tocmai pentru a lasa sa vada cum evolueaza lucrurile. ideea cu taiatul cozii cainelui dintr- o singura lovitura nu l-a apropiat de Dinu Patriciu, deci un anumit tip de experienta politica care fara indoiala ca a contat foarte mult si, as spune, ca intelepciunea este mai curand intelepciunea politica", spune fostul premier.