Originile evreiești ale Mirabelei Dauer

Deși este cunoscută și apreciată pentru contribuțiile sale la muzica românească, Mirabela Dauer a dezvăluit în urmă cu un deceniu că provine dintr-o familie de origine evreiască. „Eu la origine sunt evreică. M-am botezat acum 19 ani. Eu am familie în Israel. Acum sunt ortodoxă, dar nu pot să mă dezic de această naţie. Mama mea este îngropată în Israel. Tata e aici, în Bucureşti, pe Giurgiului, la cimitirul evreiesc. Are un monument frumos, am grijă de el. Eu ţin toate sărbătorile, şi creştine, şi evreieşti,” a declarat artista.

Pasiunea pentru muzică a Mirabelei Dauer a început din copilărie, iar debutul său oficial pe scena muzicală a avut loc în anii \"60, alături de formația rock Roșu și Negru, unde interpreta melodii din repertoriul artistei italiene Rita Pavone. Cu rapiditate, a devenit o figură proeminentă în emisiunile de televiziune, la radio și pe scenele festivalurilor muzicale de prestigiu din țară.

De-a lungul carierei sale, Mirabela Dauer a lansat numeroase albume și single-uri de succes. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Fotoliul din odaie,” „Te aștept să vii,” „Ce dor mi-a fost de ochii tăi,” și „Dormeau pe-o frunză două stele.” În 2017, artista a înregistrat 20 de melodii noi, aducând numărul total al pieselor sale la peste 600 și lansând 40 de albume.

Relația artistei cu familia

Mirabela Dauer a avut întotdeauna o relație strânsă și plină de afecțiune cu părinții săi. „Mama mea a fost o micuță alintată, care ne-a crescut pe noi, pe mine și sora mea. Tăticul a adorat-o și a ținut-o acasă pentru a avea grijă de noi. Acum, mamele, nevestele, săracele, trebuie să muncească și să se spetească pentru a familie,” a povestit artista într-un interviu.

Mirabela Dauer este o artistă cu o carieră de excepție și o viață personală plină de nuanțe și complexitate. Originile sale evreiești și legăturile puternice cu familia sa adaugă profunzime și autenticitate personalității sale publice. Cu o carieră ce se întinde pe cinci decenii și un repertoriu vast, Mirabela Dauer rămâne una dintre cele mai influente figuri ale muzicii ușoare românești.