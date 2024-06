Ce a spus Mirabela Dauer despre viața sa

Într-un interviu mai vechi, Mirabela Dauer a explicat că decizia de a-și schimba religia a fost influențată de dorința de a se integra mai bine în comunitatea din România și de a-și asigura un loc de odihnă finală în această țară. „Toți prietenii mei sunt ortodocși”, a mărturisit ea, subliniind faptul că, neavând familie în România, se teme că nu ar avea cine să o ducă în Israel pentru a fi înmormântată acolo.

Artista a explicat că, având în vedere că toți prietenii săi sunt ortodocși, a dorit să se conformeze acestei realități sociale și spirituale. „Eu sunt evreică, după părinții mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viața ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi așa că prietenii mei m-ar pune într-un coșciug și m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoți, am familie. N-are cine să mă ducă acolo”, a explicat Mirabela Dauer.

Cântăreața și relația sa cu Dumnezeu

Pe lângă motivele practice, cântăreața a subliniat și relația sa personală cu credința și Dumnezeu. Ea a simțit dintotdeauna nevoia de a merge la biserică și de a-și face semnul crucii, ceea ce a determinat-o să se apropie de ortodoxism. „Eu mă duc în biserică de când mă știu eu. Voiam să fac semnul crucii”, a spus ea.

Decizia Mirabelei Dauer de a se converti la ortodoxism reflectă nu doar o adaptare la contextul social și cultural în care trăiește, ci și o manifestare a credinței sale personale și a dorinței de a-și asigura un loc de odihnă în conformitate cu prietenii și obiceiurile locale.