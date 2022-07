Reporter: Spuneai <<Dumnezeu e cu mine>>...

Mirabela Dauer: Intotodeauna, este singurul care este prietenul meu. Tot. Lui ii spun tot.

Reporter: Ai fost vreodata suparata pe el?

Mirabela Dauer: NUUU, niciodata. Sunt niste casne la care esti supus, dar El nu are nicio vina ... Trebuie sa le faci pentru ca Dumnezeu pe cine iubeste, incearca.



Mirabela Dauer: Unde a fost nunta a fost si divortul. prieteni ne-am despartit. Nu aveam ... nu.. eu voiam sa cant, nu voiam sa mai merg la servici, eu voiam sa plec sa cant. Am plecat in Iugoslavia, am stat 4 ani si cand am venit am divortat.