Iustina de la „Insula Iubirii” a devenit mamă

Soția lui Cornel a împărtășit vestea cu urmăritorii săi printr-o postare emoționantă în social media, publicând și o primă fotografie cu micuța Ivana Nectaria. Proaspăta mămică s-a lăsat fotografiată în spital, ținându-și fiica în brațe, radiind de fericire, deși chipul bebelușei nu a fost dezvăluit.

Imaginea publicată pe Instagram de Iustina include și decorul festiv, cu baloane și un mesaj emoționant, marcat cu ora la care Ivana a venit pe lume: „Te iubesc. 29.10.2024 - 07:28.” În ultimele zile înainte de naștere, Iustina s-a confruntat cu o răceală supărătoare care a ținut-o la pat, chiar dacă, de fel, preferă un stil de viață activ. Într-un mesaj anterior, împărtășea cu urmăritorii ei frustrările legate de acest inconvenient neașteptat, însă optimismul și dorința de a-și întâmpina bebelușa i-au dat putere.

Iustina a născut o fetiță perfect sănătoasă / Sursa foto - Instagram

„Am răcit. Nu mai răcisem de doi ani și am răcit chiar acum, în momentul nepotrivit, când nu poți să iei medicamente. Beau doar cei și stau la pat. Super. Tot ce îmi doream, o răceală, chiar acum, pe ultima sută de metri, când mă pregătesc să nasc. Însă, eu sunt o persoană activă și nu-mi place să stau la pat. Am stat ieri jumătate de zi și mi-a ajuns. Aștept să vină Cornel de la fotbal și să mergem să cumpărăm ultimele lucruri pentru bebelină. (…) Plâng, că sunt supărată. Am răcit”, a spus Iustina pe rețelele de socializare.

Ce semnifică numele purtat de fetița Iustinei și a lui Cornel

Fiica lor, Ivana Nectaria, poartă un nume plin de semnificație. Numele Ivana provine din cultura slavă, fiind tradus ca "dar de la Dumnezeu" sau "har divin," sugerând o puternică încărcătură spirituală. Nectaria, de origine greacă, înseamnă "cea dulce ca nectarul," fiind asociat cu frumusețea, dulceața și generozitatea – calități care, simbolic, vor însoți creșterea micuței.

Cu toate provocările întâmpinate în ultima perioadă, de la schimbările cauzate de sarcină la surpriza plăcută a maternității, Iustina și Cornel trăiesc acum unul dintre cele mai speciale momente din viața lor, bucurându-se de începutul acestui nou capitol alături de fiica lor.