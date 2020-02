Ultimul mesaj, inainte de sinucidere, al prezentatoarei de la "Insula iubirii"

Caroline Flack a postat pe Instagram un mesaj pentru apropiati, inainte sa se sinucida. Prezentatoarea de la Insula Iubirii ar fi avut un incident cu iubitul si ar fi fost acuzata de violenta domestica.

"In ultimele 24 de ore intreaga mea lume s-a daramat, intreg viitorul mi s-a naruit dar si zidurile pe care m-am chinuit sa le construiesc in jurul meu de multa vreme s-au daramat pur si simplu. Deodata sunt expusa pe o altfel de scena si toata lumea urmareste ce mi se intampla. Intotdeauna am fost o persoana care si-a asumat responsabilitatea pentru ce s-a intamplat in noaptea aceea. Chiar si atunci mi-am asumat. Dar adevarul este ca...a fost un accident. Nu a fost violenta domestica, am avut o cearta si s-a intamplat un accident. Un accident."

Caroline Flack a fost gasita fara suflare in propriul apartament, sambata. Desi era programata spre difuzare emisiunea "Insula Iubirii" pe care ea o prezenta, televiziunea a decis sa nu publice doua episoade care ar fi fost programate pana acum.

Cunoscuta prezentatoare tv Caroline Flack a murit sâmbătă, la vârsta de 40 de ani, potrivit unui comunicat al familiei. Ea a activat aproape 20 de ani în showbiz. Primele indicii indică faptul că prezentatoarea s-ar fi sinucis.

Trupul lui Caroline Flack a fost găsit în apartamentul său din Londra. În urmă cu câteva săptămâni ei îi fusese interzis să se mai apropie de iubitul ei, pe care îl agresase. Cu toate acestea, potrivit Daily Mail, ea încercase totuşi să-l contacteze pe acesta vineri, pe Instagram. Caroline Flack primise interdicţie să se mai apropie de iubitul ei, după ce în luna decembrie l-a lovit în cap cu o lampă.

Caroline Flack era născută pe 9 noiembrie 1979 şi s-a remarcat după 2008, celebritatea sa explodând ca urmare a prezentării a numeroase show-uri de succes. Între 2008 şi 2010 a prezentat "Sunt celebru, scote.mă de aici", "The Xtra Factor", între 2011 şi 2013 şi, mai ales, "Insula Iubirii" (2015-2019) şi "X Factor" (2019).