Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns, vineri seara, la secția de poliție din Snagov, după o bătaie ce a avut loc la vila impresarei.

S-au acuzat reciproc de agresiune și au primit ordine de protecție. Anamaria Prodan spune că antrenorul a intrat în casă cu forța, fiind băut, și a început să o amenințe. Mai mult, acesta s-ar fi năpustit asupra ei, moment în care a fost nevoită să se apere și l-ar fi lovit.

Anamaria Prodan susține că este amenințată cu mortea sau cu pușcaria de către Reghecampf.

Momentan nu se cunosc detaliile care au stat la baza conflictului dintre cei doi, dar ar putea avea legătură fie cu botezul copilului cuplului Laurențiu Reghecampf - Corina Caciuc, fie cu o reclamație pe numele antrenorului, de zilele trecute, pentru furt al unor bunuri comune.

"Nu mai vreau ca copilul meu să sufere. Ce s-a întâmplat la Spovedania lui Rizea nu are legătura cu mine. El consideră că din cauza mea a fost emisiunea de la Rizea", a spus Anamaria Prodan, vineri, la ieșirea de la audierile de la poliție.

Cu doar o zi în urmă, într-un episod al Spovedaniei, Cristian Rizea a vorbit despre Corina Caciuc și despre botezul de duminică.

"Corina Cauciuc, cică au cauciucat-o rău ăștia prin Dubai. Eu n-am crezut... Reghe, eu am văzut-o de câteva ori cu Moni... Le ține pe fripturiste pe sub mese. A dus-o pe asta la Courchevel. A schiat asta numai prin camere. Moni era nelipsit. A venit o dată și cu asta. Nici nu știam cine e Corina Cauciuc asta. Dar aud acum că vă reîntâlniți la botez duminică. Sunteți nebuni? Și mai vin și niște din ăștia de la Dubai invitați. O fi masochist Reghe ăsta. Eu cred că a luat-o pe căi greșite. Eu aveam o impresie bună despre el. Dar când am auzit ce face acum... (...) Eu o cunosc pe Anamaria Prodan, o fată sufletistă, mereu să ajute... Niciodată ascunsă sau perversă. Îmi pare rău de situația creată, dar, Reghe, eu am rămas blocat. Nu l-am cunoscut așa. A luat-o pe căi din astea masochiste. Și a chemat la botez toți foștii iubiți ai lui asta cu care e acum. Nu știu ce vrea să facă... O adunare din asta...", a spus Cristian Rizea, joi seara, la Spovedania lui Rizea.