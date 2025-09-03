Într-o analiză de peste 400 de pagini, cei 80 de experți care au disecat raportul lansat la finele lunii iulie indică mai multe încercări de a pune sub semnul întrebării consensuri științifice larg acceptate, precum creșterea temperaturilor globale, intensificarea fenomenelor meteorologice extreme și impactul negativ al emisiilor de CO₂.

Potrivit profesorului Andrew Dessler de la Universitatea Texas A&M, autorii raportului au folosit „tactici similare celor din industria tutunului” pentru a manipula datele și a minimaliza efectele schimbărilor climatice.

Astfel, raportul administrației Trump sugerează că o concentrație crescută de CO₂ ar fi benefică pentru agricultură sau că acidificarea oceanelor n-ar reprezenta o problemă majoră. Cercetătorii care au realizat contraexpertiza atrag atenția că astfel de interpretări ignoră analizele bazate pe date și măsurători precise care atestă amploarea efectelor negative.

Publicarea raportului vine în contextul în care Donald Trump, revenit la putere, a reluat demersurile de retragere a Statelor Unite din Acordul de la Paris și a anulat mai multe reglementări de mediu, subminând eforturile internaționale de combatere a încălzirii globale.