Sistemul, care ar putea primi numele „Jerry”, este considerat neobișnuit pentru această perioadă a anului, când, de regulă, activitatea ciclonică începe să scadă.

O zonă de instabilitate, potențial punct de plecare pentru „Jerry”

Potrivit CNN, o zonă extinsă de instabilitate atmosferică aflată în centrul Atlanticului tropical dă semne că s-ar putea organiza într-o depresiune sau furtună tropicală. Aceasta se deplasează lent spre vest și, dacă va continua să se intensifice, ar putea primi denumirea „Jerry”, următorul pe lista oficială a furtunilor din acest sezon.

Deocamdată, sistemul nu reprezintă o amenințare directă pentru uscat, dar specialiștii spun că este un fenomen atipic pentru luna octombrie. În mod normal, furtunile care pornesc din apropierea Africii de Vest își pierd din forță spre final de sezon, pe măsură ce temperatura oceanului scade.

Posibilă traiectorie spre nordul Caraibelor

Prognozele arată că „Jerry” ar putea trece la sfârșitul acestei săptămâni în apropierea insulelor din nordul Caraibelor, însă intensitatea sa rămâne incertă. Totodată, un front rece care va coborî de pe coasta de est a Statelor Unite ar putea devia sistemul spre larg, ceea ce ar elimina riscul unui impact direct asupra continentului.

Meteorologii subliniază că, în această perioadă a anului, riscul cel mai mare pentru SUA vine din furtunile formate în Golful Mexic sau în Marea Caraibelor, regiuni aflate mult mai aproape de țărm.

„Fabrica” de furtuni din Caraibe s-ar putea reactiva

Expertul în uragane Phil Klotzbach, de la Universitatea de Stat din Colorado, a explicat că la mijlocul lunii octombrie s-ar putea forma un nou sistem atmosferic extins în vestul Mării Caraibelor, cunoscut drept „Giru Central American” (Central American Gyre). Acesta creează, aproape în fiecare an, condiții propice pentru apariția unor furtuni tropicale târzii.

Deși este prea devreme pentru a spune dacă acest model va genera o furtună în acest sezon, specialiștii vor monitoriza cu atenție zona în a doua jumătate a lunii. În medie, în octombrie și noiembrie se formează aproximativ patru furtuni tropicale, dar numărul lor variază mult de la an la an.

Lecțiile trecutului: furtuni devastatoare de final de sezon

Istoria recentă arată că furtunile formate târziu pot fi la fel de periculoase ca cele din vârful sezonului. Uraganul Michael (2018) a fost cel mai puternic uragan de categoria 5 care a lovit SUA în octombrie, iar uraganul Sandy (2012) s-a transformat într-o superfurtună hibridă care a devastat Coasta de Est.

Anul trecut, sezonul s-a încheiat cu șapte furtuni formate în ultimele două luni, în timp ce în 2023 au fost doar două. În 2025, Atlanticul a avut deja o activitate intensă – cu uraganele Erin, Gabrielle, Humberto și Imelda, toate apărute la sfârșitul lui septembrie – însă niciuna dintre furtuni nu a atins până acum teritoriul american.

Dacă această tendință se va menține până la finalul lui noiembrie, 2025 ar putea deveni primul sezon din ultimii zece ani fără un uragan care să fi lovit direct Statele Unite.