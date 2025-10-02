Ultimele zile cu vreme rece

Până la finalul săptămânii, condițiile rămân dificile. Vineri, maximele nu vor depăși 10–11 °C în sudul țării, iar minimele nocturne se vor situa în jurul a 7–8 °C. Aceste temperaturi, mult sub media perioadei, sunt efectul direct al frontului atmosferic rece care a traversat regiunea.

De duminică, norii se risipesc, ploile se restrâng, iar soarele își va face loc printre nori. Potrivit prognozei AccuWeather, Bucureștiul și zonele sudice vor înregistra luni temperaturi maxime între 18 și 20 °C. Evoluția pozitivă va continua, iar în jurul datei de 9 octombrie termometrele ar putea indica chiar 23 °C, o valoare considerată normală pentru o toamnă blândă.

Zile mai plăcute, dar nopți răcoroase

Deși ziua va fi mai cald, meteorologii avertizează că nopțile rămân reci, cu minime de 7–9 °C. În plus, nu sunt excluse ploi izolate, însă, în general, vremea va fi stabilă și prietenoasă.

Încălzirea așteptată reprezintă o ușurare pentru cei care au resimțit efectele directe ale ciclonului rece: trafic perturbat, probleme în sudul țării și în Capitală, dar și disconfortul creat de frigul neobișnuit pentru această perioadă.

Astfel, după câteva zile cu vijelii și temperaturi scăzute, toamna revine la aspectul ei obișnuit, cu alternanțe de soare și ploi, dar și cu zile plăcute ce amintesc de sfârșitul verii.