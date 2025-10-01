Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționari, prima valabilă azi, a doua valabilă în perioada 2 octombrie, ora 10:00 – 4 octombrie, ora 20:00, cu coduri galbene și portocalii de ploi abundente, vânt și vreme deosebit de rece.

Cod galben de ceață

Primul avertisment emis de ANM este valabil de la : 01-10-2025 ora 9:00 până la : 01-10-2025 ora 11:00



Avertismentul este valabil în următoarele zone : Zona depresionară a județului Caraş-Severin , respectiv zona localităților: Caransebeș, Oțelu Roșu, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Turnu Ruieni, Bozovici, Slatina-Timiș, Bucoșnița, Prigor, Topleț, Obreja, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Constantin Daicoviciu, Iablanița, Cornea, Buchin, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Glimboca, Bolvașnița, Domașnea, Lăpușnicel, Șopotu Nou, Marga, Mehadica;

Județul Arad: Săvârșin, Vărădia de Mureș, Birchiș, Bata;

Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Brad, Călan, Simeria, Vața de Jos, Băița, Ilia, Certeju de Sus, Șoimuș, Baia de Criș, Teliucu Inferior, Vețel, Luncoiu de Jos, Hărău, Brănișca, Băcia, Ribița, Vălișoara, Tomești, Vorța, Pestișu Mic, Mărtinești, Cârjiți;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Coduri Portocalii și Galbene de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m

De pe 2 octombrie, ora 10, până pe 4 octombrie, ora 20, România va fi lovită de un episod sever de frig, ploi abundente și vânt puternic. La peste 1.500 de metri altitudine sunt așteptate ninsori și viscol

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Vreme catastrofală în Spania! Cod roșu de ploi și inundații: școlile din Valencia, închise preventiv

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Cod Galben de Ploi Abundente

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ



În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

Cod Portocaliu de Ploi Abundente

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj

În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

Cod Galben de vânt

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului



Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

Cod Portocaliu de Vânt

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Cod Galben de Ninsoare

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Zone afectate și fenomene vizate: în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm).

Cod Portocaliu de Ninsori Abundente

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m

Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu

