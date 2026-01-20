Aurora boreală, vizibilă în România, după o furtună geomagnetică severă. Imagini ireale surprinse de martori - FOTO

Aurora boreală, un fenomen natural specific zonelor polare, a fost vizibilă noaptea trecută în mai multe regiuni din România. Imagini spectaculoase au fost surprinse în județele Bihor, Cluj, Arad, Timiș, Suceava și chiar în nordul Munteniei, potrivit relatărilor din presa locală și postărilor de pe rețelele sociale.

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au postat fotografii și filmări din toată țara, surprinzând perdele luminoase care dansau pe cer. În Colonia Mică (Timiș), Dumbrăveni (Suceava), Baia Sprie (Maramureș) și Gherla (Cluj), martorii au descris o atmosferă „de poveste”, cu cerul colorat în nuanțe ireale.

Context solar

Specialiștii explică faptul că astfel de apariții devin mai frecvente în această perioadă, deoarece Soarele se apropie de maximul ciclului său de activitate de 11 ani , ceea ce înseamnă mai multe erupții și furtuni solare intense.