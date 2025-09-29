Vreme catastrofală în Spania! Cod roșu de ploi și inundații: școlile din Valencia, închise preventiv

Regiunile de pe coasta mediteraneană a Spaniei au fost lovite, în noaptea de duminică spre luni, de ploi torențiale care au provocat inundații locale și revărsarea unor râuri. Deși până acum nu s-au raportat pagube majore, autoritățile mențin starea de alertă maximă, în contextul amintirilor dureroase ale dezastrului din octombrie 2024, când 230 de oameni și-au pierdut viața în Valencia și Castellón.

Vreme rea în Spania

Agenția națională de meteorologie AEMET a avertizat că situația rămâne „foarte complicată” în estul țării. Zonele cele mai expuse riscurilor sunt provinciile Tarragona, Castellón și Valencia, unde a fost emis un cod roșu de „pericol extrem”.

La Aldaia, una dintre localitățile grav afectate de inundațiile de anul trecut, ploile abundente au provocat revărsarea unei râpe. Din fericire, apa nu a produs pagube semnificative, însă autoritățile au decis să ia măsuri stricte de prevenție.

Primăria din Valencia a anunțat că școlile, colegiile, bibliotecile, parcurile și chiar cimitirele rămân închise luni, pentru siguranța populației. Decizii similare au fost adoptate și în alte localități din zona metropolitană, precum și în sudul Cataloniei.

Fenomenul care a declanșat aceste ploi se numește „gota fría” – o masă de aer rece izolată la altitudine – des întâlnită toamna în zona mediteraneană, dar ale cărei efecte au devenit mai puternice în contextul schimbărilor climatice și al urbanizării accelerate.

Amintirea inundațiilor de anul trecut continuă să apese greu asupra comunității locale. Mulți sinistrați au reproșat atunci autorităților lipsa de reacție și coordonarea deficitară între guvernul central și administrațiile regionale. De atunci, protestele recurente din Valencia au readus constant în atenție pericolul ploilor torențiale și nevoia unui plan mai eficient de protecție civilă.