Vreme rea în Spania

Agenția națională de meteorologie AEMET a avertizat că situația rămâne „foarte complicată” în estul țării. Zonele cele mai expuse riscurilor sunt provinciile Tarragona, Castellón și Valencia, unde a fost emis un cod roșu de „pericol extrem”.

La Aldaia, una dintre localitățile grav afectate de inundațiile de anul trecut, ploile abundente au provocat revărsarea unei râpe. Din fericire, apa nu a produs pagube semnificative, însă autoritățile au decis să ia măsuri stricte de prevenție.

Severe flooding caused by heavy rain in Zaragoza, Aragon region, Spain 🇪🇸 (28.09.2025) pic.twitter.com/11TUFw8YCh — Disaster News (@Top_Disaster) September 29, 2025

Primăria din Valencia a anunțat că școlile, colegiile, bibliotecile, parcurile și chiar cimitirele rămân închise luni, pentru siguranța populației. Decizii similare au fost adoptate și în alte localități din zona metropolitană, precum și în sudul Cataloniei.

Fenomenul care a declanșat aceste ploi se numește „gota fría” – o masă de aer rece izolată la altitudine – des întâlnită toamna în zona mediteraneană, dar ale cărei efecte au devenit mai puternice în contextul schimbărilor climatice și al urbanizării accelerate.

BREAKING: Devastating flooding in Zaragoza, Spain. pic.twitter.com/bhz0Lo0rJf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 28, 2025

Amintirea inundațiilor de anul trecut continuă să apese greu asupra comunității locale. Mulți sinistrați au reproșat atunci autorităților lipsa de reacție și coordonarea deficitară între guvernul central și administrațiile regionale. De atunci, protestele recurente din Valencia au readus constant în atenție pericolul ploilor torențiale și nevoia unui plan mai eficient de protecție civilă.