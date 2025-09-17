Alunecări de teren devastatoare

Sunt imaginile dezastrului provocat de ploile abundente care au lovit estul și sud-estul Malaeziei timp de aproape două săptămâni și care au dus la mai multe alunecări de teren și inundații devastatoare.

Mai multe familii cu copii de până în 10 ani și-au găsit sfârșitul sub dărâmături.

Peste 2.000 de persoane din zonele joase din jurul orașului Kota Kinabalu, unde s-au produs tragediile, au fost evacuate preventiv, au anunțat serviciile de urgență.