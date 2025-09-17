Inundații și alunecări de teren: imaginile dezastrului. 12 morți, printre care 5 minori

Inundații și alunecări de teren: imaginile dezastrului. 12 morți, printre care 5 minori
Inundații și alunecări de teren: imaginile dezastrului. 12 morți, printre care 5 minori

12 oameni, printre care 5 copii, și-au pierdut viața în urma unor alunecări de teren devastatoare din Malaezia. Iar mii de locuitori au fost evacuați de urgență din zonele joase, anunță autoritățile. Mai multe case au fost distruse, drumuri blocate și poduri prăbușite.

Alunecări de teren devastatoare

Sunt imaginile dezastrului provocat de ploile abundente care au lovit estul și sud-estul Malaeziei timp de aproape două săptămâni și care au dus la mai multe alunecări de teren și inundații devastatoare.

Mai multe familii cu copii de până în 10 ani și-au găsit sfârșitul sub dărâmături.

Peste 2.000 de persoane din zonele joase din jurul orașului Kota Kinabalu, unde s-au produs tragediile, au fost evacuate preventiv, au anunțat serviciile de urgență.

 