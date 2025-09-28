Străzi transformate în canale și turiști blocați

În centrul istoric al orașului Como, celebru pentru clădirile medievale și catedrala gotică, lacul a ieșit din matcă, inundând străzi, restaurante, magazine și locuințe. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată mașini acoperite de apă, localnici evacuați cu bărcile pompierilor și turiști surprinși de furia naturii. Drumurile au fost parțial blocate de alunecări de teren, iar autoritățile au mobilizat camioane și elicoptere pentru intervenții de urgență.

Milano, lovit de revărsarea râului Seveso

Capitala Lombardiei nu a scăpat nici ea. În cartierul Niguarda, râul Seveso a depășit digurile și a transformat străzile în torente, provocând zeci de apeluri la numărul de urgență. Pompierii au gestionat peste 70 de intervenții doar în ultimele ore. Situații similare au fost raportate și în provinciile Monza și Varese, unde ploile torențiale au produs pagube considerabile.

Turismul, afectat de dezastru

Zona lacului Como, cunoscută drept una dintre cele mai frumoase destinații turistice ale Italiei, resimte deja consecințele. Numeroși vizitatori și-au anulat vacanțele, iar hotelierii și agențiile de turism raportează valuri de solicitări pentru reprogramări.

Experții avertizează că aceste fenomene extreme devin tot mai frecvente, iar explicația principală rămâne schimbarea climatică accelerată de activitatea umană. Creșterea temperaturilor, valurile de căldură și furtunile violente sunt efecte directe ale emisiilor de gaze cu efect de seră generate de arderea combustibililor fosili.