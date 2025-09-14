Potrivit hidrologilor, în intervalul 14 septembrie, ora 16:00 - 15 septembrie, ora 12:00, se vor semnala, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale.

Atenţionarea vizează râurile din bazinele hidrografice: râul Tisa - pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului (intrarea în tară), Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş) şi Tur - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare).

Specialiștii spun că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor menţionate în avertizare, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Hidrologii au emis atenţionarea având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.

"În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice. Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”, atrag atenția sepcialiștii.