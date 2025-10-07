Sistemul depresionar, format deasupra Mării Mediterane, traversează în aceste zile Grecia, Cipru, Bulgaria și România, aducând ploi torențiale, vânt puternic și descărcări electrice frecvente.

Cod roșu de ploi pentru Capitală și cinci județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți seară o avertizare cod roșu de precipitații abundente, valabilă pentru București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00.

Cantitățile de apă pot ajunge la 80–100 l/mp, iar local se pot atinge valori extreme de 120–140 l/mp, avertizează meteorologii.

„În mod normal, în sezonul de toamnă activitatea ciclonică mediteraneană este obișnuită, însă intensitatea precipitațiilor pe care o înregistrăm acum este mai rar întâlnită în sud-estul țării”, a precizat meteorologul de serviciu Iris Răducanu.

Ultimul cod roșu de ploi abundente emis în România a fost înregistrat în 2024, în județul Galați, iar anterior, în 2022, pentru județele Vâlcea, Argeș și Gorj, când s-au produs inundații masive.

Autoritățile: „Evitați deplasările și rămâneți în locuințe”

Pe fondul avertizărilor severe, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis o serie de recomandări urgente pentru populație, menite să prevină pierderile de vieți omenești și pagubele materiale.

Cetățenii sunt sfătuiți:

să evite deplasările în zonele afectate;

să urmărească mesajele RO-ALERT și anunțurile oficiale;

să nu traverseze cursuri de apă și să nu staționeze pe malurile acestora;

să curățe rigolele și șanțurile pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

să asigure obiectele ușoare din curți și balcoane care pot fi luate de vânt;

să închidă ferestrele și ușile, evitând să stea în apropierea acestora în timpul furtunii;

să nu atingă cabluri electrice căzute la sol și să anunțe imediat autoritățile.

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, rămâneți în locuințe pe cât posibil și evitați expunerea la fenomene extreme”, a transmis DSU.

De asemenea, autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, în toate unitățile de învățământ din Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și București.

Pericol de viituri și inundații: hidrologii emit cod roșu

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, un cod roșu de viituri și depășiri ale cotelor de apărare pentru râurile din județul Constanța, valabil până în dimineața zilei de miercuri.

Specialiștii avertizează că vor exista scurgeri masive de pe versanți, torenți și pârâie și viituri rapide pe râurile mici, cu risc ridicat de inundații locale.

În paralel, sunt active și coduri portocalii și galbene pentru alte râuri din Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați și Tulcea.

Când se termină furtuna Barbara

Meteorologii anunță că vremea se va îmbunătăți treptat începând de miercuri seara, iar cantitățile de precipitații vor scădea semnificativ.

Totuși, vântul va rămâne puternic, mai ales în estul și sud-estul țării, unde joi va fi activ un cod galben de intensificări, cu rafale de 50–70 km/h, iar la munte, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, se pot depăși 90 km/h.

După data de 9 octombrie, valorile termice vor reveni la normal pentru această perioadă: între 13–14°C în depresiunile Transilvaniei și 21–22°C în zonele joase din sud.

România se află, astfel, sub influența unuia dintre cele mai violente episoade de vreme severă din ultimii ani. Meteorologii recomandă prudență maximă, în special în județele din sud și sud-est, unde ciclonul Barbara își va manifesta efectele cele mai puternice în următoarele ore.