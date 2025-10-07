Litoralul bulgar, sub ape: hoteluri inundate și drumuri închise

Stațiunea Lozeneț, una dintre cele mai populare destinații turistice de pe litoralul Mării Negre, este printre cele mai afectate. Străzile s-au transformat în râuri, iar parterele mai multor hoteluri sunt complet inundate.

În orașul Țarevo, autoritățile au avertizat că traficul rutier ar putea fi serios perturbat, unele drumuri fiind deja impracticabile. Accesul către plaja „Nestinarka”, din apropierea localității Brodilovo, a fost închis din cauza acumulărilor masive de apă.

„Situația se poate deteriora rapid, iar cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările inutile și să fie extrem de prudenți”, au transmis autoritățile locale.

Școli și grădinițe închise preventiv

Pentru a preveni accidentele, toate unitățile de învățământ din zona afectată – școli, grădinițe și centre educaționale – au fost închise. De asemenea, locuitorii care dețin animale de curte au fost rugați să le mute în locuri sigure, din cauza riscului crescut de inundații.

Până la prânz, în regiunea Țarevo au fost înregistrate aproape 94 de litri de ploaie pe metru pătrat, iar în satul Kosti, meteorologii au raportat un record impresionant: 212 litri pe metru pătrat, una dintre cele mai mari cantități de precipitații din ultimii ani.

Intervenții de urgență și baraje sub presiune

Echipele Ministerului de Interne și ale Poliției de Frontieră au acționat pe tot parcursul nopții pentru a gestiona efectele ploilor torențiale. În orașul Primorsko, autoritățile monitorizează atent barajul Novo Panicearevo, unde nivelul apei a depășit cu un metru cota de atenție.

Pompele de mare capacitate transferă apa către barajul Iasna Poliana, care dispune încă de suficient spațiu de acumulare, astfel că, momentan, nu există pericol pentru populația din zonă.

Risc de alunecări de teren și drumuri blocate

Anastasia Kirilova, meteorolog la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, avertizează că solul este deja saturat, ceea ce crește riscul producerii de alunecări de teren.

„Ploile vor continua, iar terenul nu mai poate absorbi apa. Există riscul real de alunecări și de noi blocaje rutiere în zonele montane”, a precizat specialista.

De altfel, o alunecare de teren produsă în apropierea orașului Asenovgrad a blocat complet drumul care leagă Plovdiv de Smolian.

Vreme instabilă până joi dimineață

Meteorologii estimează că vremea severă va persista până joi, când ciclonul Barbara se va retrage treptat din regiune. Până atunci, sunt așteptate noi ploi abundente, de 50-60 de litri pe metru pătrat, în special în nordul și nord-estul țării, de-a lungul Dunării.

Pentru miercuri, se anunță cer predominant noros, cu averse puternice în nord, vânt moderat dinspre nord-est și temperaturi cuprinse între 16°C și 18°C pe litoral. Temperatura apei Mării Negre rămâne ușor peste 19°C.

În zonele montane, condițiile vor fi și mai dure – se anunță rafale puternice de vânt și ninsori la altitudini mari.

O luptă continuă cu natura

Deși autoritățile nu au declarat încă stare de urgență, intervențiile continuă în ritm alert pentru limitarea pagubelor. Bulgaria traversează unul dintre cele mai severe episoade de ploi din ultimii ani, iar următoarele 48 de ore vor fi decisive pentru stabilizarea situației.

„Sperăm ca vremea să se calmeze curând, dar până atunci trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a concluzionat meteorologul Anastasia Kirilova.