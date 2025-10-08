Peste 1.000 de oameni izolați. Localitate înconjurată de ape

Dezastru în urma viiturilor. Oamenii sunt îngrijorați pentru că li s-a luat totul. Au murit animalele din curțile lor, iar apa le-a intrat în case chiar până la jumătate de metru. Vremea rea le-a distrus totul românilor.

Oamenii au fost evacuați, mulți dintre ei s-au refugiat la rude și la prieteni. Nimeni nu a crezut că va fi atât de rău. A fost emis codul ROȘU până astăzi la ora 15:00, cu toate acestea ploaia nu s-a oprit. A fost emis, ulterior, un cod RO Alert.

Un magazin din Siliștea a fost complet inundat. Autoritățile au pus saci cu nisip în fața intrării, iar apa a măturat tot în calea ei. A rămas doar apă în urmă. Oamenii sunt speriați și îngrijorați. Oamenii legii monitorizează traficul non-stop pentru că foarte multe șosele și drumuri de acces au fost inundate. Mașinile au fost luate de viitură și aruncate kilometri întregi pe câmp. Mulți oameni care au fost surprinși în acele momente, au reușit să se urce pe plafoanele mașinilor și au sunat de acolo la 112.

Salvatorii au intervenit cu bărcile și au reușit să-i salveze, astfel că nu este nicio persoană rănită. Cu toate acestea, pagubele materiale sunt unele foarte mari. Localnicii spun că este o problemă uriașă și de zeci de ani nu se face nimic. Canalul care ar trebui să acumuleze apa atunci când plouă puternic...a dat pe afară. Oamenii spun că nu a fost curățat, autoritățile nu au luat măsuri de zeci de ani și astfel canalul a rămas în aceeași. Localitatea a fost izolată, iar scenariul se poate repeta la orice ploaie. Nu este nevoie să fie un cod roșu emis de meteorologi. Situația este în dinamică în aceste momente, în Siliștea.