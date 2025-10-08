Case distruse de inundații în Bulgaria

Litoralul bulgar a fost complet devastat de viituri. Trei oameni au murit din cauza inundațiilor provocate de ploile torențiale din acest weekend și zeci de mașini au ajuns în Marea Neagră. În mai multe zone drumurile au fost închise, după ce râurile au ieșit din matcă. Localnicii spun că acum, cu fiecare ploaie mai grea, frica se întoarce.

„Avem nevoie de canalizare, drenaj, guri de vizitare! În plus, nu există trotuare. Acum sunt disperat că nu va exista niciodată o stradă aici. Și să spunem dacă aceasta este o stradă sau un drum, dacă a fost construită, dacă a fost construită conform documentelor... Această problemă trebuia să fie rezolvată acum 15 ani.”, spun oamenii.

„E groaznic acolo. Am fost o dată, dar azi nu mai pot merge pentru că nu am cheile.”, a completat un localnic.

„Câștig o mie de leva pe lună. Mama mea este pensionară și are un certificat de invaliditate. Primește o pensie de aproximativ 600 de leva. Nu avem cum să facem față cheltuielilor pentru medicamente, va fi dificil pentru noi. Bucătăria, dormitoarele, totul s-a dus. Apa a ajuns la 1,70 de metri.”, strigă oamenii îndurerați.

Sunt probleme mari și din cauza zăpezii care cade necontenit în zonele montane. Zeci de oameni au rămas blocați cu mașinile în nămeți, în ciuda eforturilor drumarilor.