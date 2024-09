Lacurile din Buzău au secat în totalitate

Dezastrul se intensifică de la an la an, iar specialiștii susțin că pământul crăpat are slabe șanse să se refacă fără o cantitate uriașă de precipitații. Primul lac secat din județ este Amara, baltă naturală care se întindea pe o suprafață de 8 kilometri pătrați. Lacul a rămas fără apă în urmă cu patru ani.

„La Balta Albă avea condiții normale o suprafață de circa 10 kilometri pătrați 1000 hectare. În prezent a mai rămas un ochi, se vede pe fundal în zare un ochi de apă, la sud de satul Băile trebuie să plouă mult, dar eu vă spun că nu este posibil.”, a transmis profesorul de geografie - Macovei Ureche.

Agricultorii au ajuns la capătul puterilor și se tem că și cu toate investițiile pe care le fac nu vor reuși să facă profit. Cerealele și legumele pe care aceștia le cultivă se usucă sau în anumite cazuri nu prind deloc. În plus, fermierii sunt nevoiți să bată mai mulți kilometri ca să-și adape animalele.

„Le aducem cu tractorul, cisterna, de la o fântână făcută pe vremea comunismului.”, a completat un agricultor.