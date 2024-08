Fermierii trag un semnal de alarmă și spun că din septembrie vom scoate mai mulți bani din buzunar pentru alimente, în special pentru carne. Asta din cauza secetei extreme care a dus la o lipsa majoră a furajelor.



Kilogramul de carne de porc se va scumpi in perioada urmatoare cu peste 20%, spun specialistii, iar kilogramul de carne de pui se va scumpi si el cu pest 5%, iar la acest moment atat in piet,e cat si in magazizne platim pentru un kilogram de carne de porc si pana la 40 de lei.

În aceste condiții pensionarii au renunțat să mai cumpere multe sau au redus drastic cantitățile pentru că nu își mai permit să cumpere, cu toate că pensiile au fost majorate. Majorarea însă, spun ei, este una insesizabilă în comparație cu prețurile din magazine. Unii din ei au primit majorări de 10 lei, practic nici un kilogram de carne de pui.



"Nu pot sa stea nici ei, care produc, fara sa dea un pplus valoare, insa pentru cei care sunt cu pensii mai mici sub 2 mii si ceva de lei va fi mai greu, mai ales petru varstnici, medicamente.

Daca au promis ceva, sa se tina de cuvant. Va urma o noua etapa in alegeri si probabil ii va costa daca nu se vor tine de cuvant", spune un romana.



Reporter: Rosii, zarzavat si cat ati platit?

Pensionar: Pai pe rosii am dat 10 lei pe kilogram. Sunt scumpe dar, destul de scump este. Mult, 20%, tu iti dai seama?

Pensionar: Am luat de 15 lei salam si atat, cam atat, in rest ce sa iau? Am venit de la casa de pensii, ca din aia care am avut minim m-a lasat cu 11 miliaone. Din 11 milioane, ce pot sa iau decat medicamente. Cat pot, zi de zi acolo. Sacosele goale, atat.