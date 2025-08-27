Mai precis, particularitatea este cauzată de o depigmentare a pielii, similară cu vitiligo, care îi conferă mâinii un aspect uman.

Această trăsătură a stârnit curiozitate și admirație în rândul vizitatorilor și internauților, fiind un exemplu vizual puternic al asemănărilor dintre oameni și primate. Deși grădina zoologică a confirmat că nu este vorba de o boală, ci de un semn de naștere, Anaka continuă să atragă atenția și să provoace reflecții asupra evoluției și legăturii dintre specii, scrie Atlas Geografic.

Dacă vrei, îți pot povesti mai multe despre comportamentul ei, viața la Zoo Atlanta sau despre vitiligo la animale.