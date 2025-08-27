Gorila cu degete de om a devenit atracția unei grădini zoologice. Vizitatorii sunt fascinați, dar unii mărturisesc că simt și un sentiment de teamă - FOTO

Anaka a devenit vedeta grădinii zooologice (Profiemdia)
Anaka, o gorilă de la Grădina Zoologică din Atlanta, a devenit celebră datorită unei trăsături fizice neobișnuite: degetele ei seamănă izbitor cu cele ale unui om. Această particularitate nu este cauzată de un acccident sau mutație genetică, ci de o afecțiune.

Mai precis, particularitatea este cauzată de o depigmentare a pielii, similară cu vitiligo, care îi conferă mâinii un aspect uman.

Imagine

Această trăsătură a stârnit curiozitate și admirație în rândul vizitatorilor și internauților, fiind un exemplu vizual puternic al asemănărilor dintre oameni și primate. Deși grădina zoologică a confirmat că nu este vorba de o boală, ci de un semn de naștere, Anaka continuă să atragă atenția și să provoace reflecții asupra evoluției și legăturii dintre specii, scrie Atlas Geografic.

