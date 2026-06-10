Tombole online cu premii spectaculoase, organizate fără autorizație. Participanții plăteau până la 200 de lei pentru un „bilet”: un bărbat este cercetat penal

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat din județul Constanța este cercetat penal după ce ar fi organizat jocuri de noroc de tip tombolă pe rețelele sociale, fără să aibă autorizație. Potrivit anchetatorilor, acesta promitea participanților premii precum autoturisme, sume de bani și alte câștiguri.

Pentru participare, oamenii trebuiau să plătească între 100 și 200 de lei pentru fiecare „bilet”. Anchetatorii spun că bărbatul ar fi pus la dispoziție până la 300 de bilete pentru fiecare tombolă organizată online.

„Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, în cursul anului 2025, un bărbat ar fi desfășurat activităţi din domeniul jocurilor de noroc, respectiv ar fi organizat jocuri de noroc de tip 'tombolă', în mediul online (pe o rețea de socializare), oferind autoturisme, sume de bani şi alte premii, obținând, anterior, sume de bani cuprinse între 100 şi 200 de lei/participant, cu titlu de 'bilet'”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Percheziții în localitatea Deleni

În cadrul anchetei, polițiștii au făcut o percheziție la locuința suspectului din localitatea Deleni. Prejudiciul produs în acest caz urmează să fie stabilit de anchetatori. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în cadrul Operațiunii Jupiter.

Autoritățile atrag atenția că astfel de cazuri au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. În 2025 au existat și alte anchete legate de tombole false și jocuri de noroc ilegale organizate pe internet sau pe rețelele sociale, în care oamenii au plătit bani fără să primească premiile promise.