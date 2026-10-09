Șofer filmat în timp ce își golea scrumiera pe geam, în trafic. Gestul a stârnit revoltă: „Strada nu e coșul tău de gunoi” - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 08:48

Un șofer a stârnit revoltă pe internet după ce a fost surprins în timp ce își golea scrumiera pe geamul mașinii, direct pe șosea. Fără să pară deranjat de gestul său, bărbatul a aruncat resturile de țigări și cenușa pe asfalt, în timp ce conducea. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale și au atras numeroase reacții din partea oamenilor, care cer sancțiuni pentru astfel de comportamente.

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