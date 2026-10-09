Șofer filmat în timp ce își golea scrumiera pe geam, în trafic. Gestul a stârnit revoltă: „Strada nu e coșul tău de gunoi” - VIDEO

Un șofer a stârnit revoltă pe internet după ce a fost surprins în timp ce își golea scrumiera pe geamul mașinii, direct pe șosea. Fără să pară deranjat de gestul său, bărbatul a aruncat resturile de țigări și cenușa pe asfalt, în timp ce conducea. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale și au atras numeroase reacții din partea oamenilor, care cer sancțiuni pentru astfel de comportamente.
Șofer filmat în timp ce își golea scrumiera pe geam, în trafic
În imaginile apărute pe internet se observă cum conducătorul auto își scutură scrumiera pe geamul mașinii, lăsând resturile de țigări să cadă pe carosabil. Bărbatul își continuă apoi deplasarea, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Filmarea a fost distribuită în secțiunea de comentarii a unei postări de pe pagina de Facebook „Secția de Poliție”. Pagina este o inițiativă personală care promovează respectarea regulilor civice și a legii, fără să aibă vreo legătură cu o instituție oficială a statului.
Persoana care a publicat imaginile a criticat gestul șoferului și lipsa de respect față de spațiul public. Aceasta a transmis un mesaj dur, prin care a atras atenția că strada nu trebuie tratată ca un loc în care oricine își poate arunca gunoiul.
„Ce bine că nu pot să spun aici ce gândesc... Cum să îți golești scrumiera pe geam, în plină stradă?!?! Bunul-simț nu costă bani, iar strada nu e coșul tău de gunoi”.
Imaginile au stârnit revoltă pe internet. Reacții dure la adresa șoferului
Videoclipul a provocat numeroase reacții din partea internauților, care au criticat comportamentul bărbatului. Mulți dintre cei care au văzut imaginile s-au arătat revoltați de lipsa de bun-simț și de nepăsarea față de curățenia spațiilor publice.
„Și ei sunt la fel! Niște mizerii!”, a scris un utilizator. Un altul i-a numit pe cei care procedează astfel „cocalari”, în timp ce o altă persoană a comentat: „Bunul-simț e floare rară!”.
Au existat și reacții mult mai dure, în care oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de astfel de gesturi. Un internaut a criticat atât comportamentul șoferului, cât și impresia că asemenea fapte rămân nepedepsite.
„Ăștia sunt valorile țării noastre. Pentru asemenea specimene primitive nu există lege și nici bun-simț, nici respect”, a fost unul dintre comentariile apărute la videoclip.
Internauții cer amenzi usturătoare și muncă în folosul comunității
Pe lângă criticile la adresa șoferului, mai multe persoane au cerut ca autoritățile să ia măsuri. Unii consideră că amenzile ar trebui să fie suficient de mari încât să îi descurajeze pe cei care aruncă gunoaie pe drumurile publice. O femeie a cerut „o amendă usturătoare de 100.000 de lei, pentru nesimțire”, în timp ce un alt internaut a propus ca imaginile să fie trimise direct autorităților: „Filmarea la prima secție de poliție. Și amenda în cutia poștală”.