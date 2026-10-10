Schimbare majoră în Codul Rutier! „Regula fermoarului” ar putea deveni obligatorie. Ce amenzi riscă șoferii

Șoferii din România ar putea fi obligați să respecte o nouă regulă în trafic, menită să reducă aglomerația și blocajele de pe șosele. Este vorba despre „regula fermoarului”, care presupune permiterea intrării alternative a mașinilor atunci când o bandă este blocată sau când traficul de pe o arteră principală înaintează foarte greu. Proiectul de modificare a Codului Rutier a primit raport favorabil în Camera Deputaților și prevede amenzi pentru conducătorii auto care nu respectă noile obligații.
Inițiativa legislativă a trecut deja de Senat, prin adoptare tacită, iar acum urmează să fie dezbătută și votată în plenul Camerei Deputaților, care are ultimul cuvânt. Față de varianta inițială, parlamentarii au introdus mai multe modificări importante, inclusiv extinderea regulii fermoarului la anumite intersecții din localități. Noile prevederi nu sunt însă în vigoare, iar șoferii nu pot fi sancționați deocamdată în baza acestui proiect.
Ce este „regula fermoarului” și cum ar trebui aplicată în trafic
Regula fermoarului presupune ca șoferii să permită, pe rând, intrarea altor vehicule în trafic, atunci când circulația este aglomerată. Practic, în loc ca mașinile de pe o bandă să aștepte până când toate vehiculele de pe banda liberă au trecut, acestea ar urma să se încadreze alternativ, câte una de pe fiecare bandă.
De exemplu, dacă pe un drum cu două benzi pe sens una dintre benzi este blocată din cauza unor lucrări, șoferii care circulă pe banda liberă ar trebui să permită, pe rând, intrarea mașinilor de pe banda închisă. În acest fel, ambele coloane ar putea înainta mai ușor, fără ca una dintre ele să rămână blocată pentru o perioadă îndelungată.
Potrivit proiectului, regula reprezintă „manevra prin care, în condiții de trafic aglomerat, vehiculele de pe banda sau drumul prioritar permit pătrunderea alternativă și ordonată a vehiculelor provenite de pe banda sau drumul secundar, pentru fluidizarea circulației și reducerea blocajelor”, conform Avocatnet.ro.
Șoferii ar putea fi obligați să lase mașinile să intre și de pe străzile secundare
Una dintre cele mai importante modificări aduse proiectului privește intersecțiile din localități. Dacă legea va fi adoptată, regula fermoarului se va aplica și în anumite intersecții fără semafoare sau alte mijloace de dirijare a circulației, atunci când pe drumul principal există o coloană de mașini care staționează sau înaintează foarte încet.
Concret, șoferii aflați pe artera principală ar urma să fie obligați să permită intrarea alternativă a câte unui vehicul de pe drumul secundar. De exemplu, dacă pe un bulevard circulația este aproape blocată, conducătorii auto nu ar mai putea ignora complet mașinile care încearcă să iasă de pe o stradă laterală, în situațiile prevăzute de noua lege.
Această obligație nu se va aplica însă în toate intersecțiile. Proiectul stabilește că regula va putea fi folosită doar acolo unde circulația nu este dirijată prin semafoare sau alte mijloace de dirijare, în condițiile prevăzute de actul normativ.
Regula fermoarului va fi limitată pe drumurile cu mai multe benzi
Parlamentarii au modificat și situațiile în care șoferii trebuie să permită încadrarea alternativă atunci când o bandă este blocată. În forma inițială, regula urma să se aplice pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, însă varianta amendată limitează această obligație la drumurile cu două benzi de circulație pe sens.
Măsura a fost justificată prin faptul că aplicarea regulii pe drumurile cu trei sau patru benzi pe sens ar putea crea probleme de siguranță rutieră. În plus, noua formulare precizează că obligația intervine atunci când una dintre benzi nu mai poate fi folosită din cauza unui obstacol, a unor lucrări sau a îngustării drumului. Din proiect a fost eliminată formularea generală care permitea aplicarea regulii și în alte situații, fără o delimitare clară. Astfel, șoferii ar urma să știe mai exact când trebuie să permită intrarea alternativă a vehiculelor.
Ce amenzi riscă șoferii care nu respectă regula fermoarului
Proiectul legislativ prevede sancționarea șoferilor care nu respectă regula fermoarului cu amenzi din clasa I. Această sancțiune ar urma să fie aplicată atât conducătorilor auto care nu permit intrarea alternativă a vehiculelor de pe o bandă blocată, cât și celor care nu respectă obligația de a lăsa mașinile să pătrundă de pe drumurile secundare, în condițiile stabilite de lege.
Pentru moment, aceste amenzi nu pot fi aplicate în baza noilor prevederi, deoarece proiectul nu a devenit lege. Documentul trebuie mai întâi votat de Camera Deputaților, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.
Totodată, proiectul stabilește că regulamentul de aplicare a Codului Rutier va trebui actualizat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, astfel încât regulile să poată fi puse în practică.
Scopul modificărilor este reducerea aglomerației din trafic, în special în zonele unde drumurile se îngustează sau unde mașinile de pe străzile secundare întâmpină dificultăți la intrarea pe arterele principale. Inițiatorii consideră că alternarea vehiculelor ar putea reduce timpul petrecut în coloane și riscul producerii accidentelor.