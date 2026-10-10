Schimbare majoră în Codul Rutier! „Regula fermoarului” ar putea deveni obligatorie. Ce amenzi riscă șoferii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 21:41

Șoferii din România ar putea fi obligați să respecte o nouă regulă în trafic, menită să reducă aglomerația și blocajele de pe șosele. Este vorba despre „regula fermoarului”, care presupune permiterea intrării alternative a mașinilor atunci când o bandă este blocată sau când traficul de pe o arteră principală înaintează foarte greu. Proiectul de modificare a Codului Rutier a primit raport favorabil în Camera Deputaților și prevede amenzi pentru conducătorii auto care nu respectă noile obligații.

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