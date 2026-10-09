Riscau să-și piardă organul genital sau chiar viața. Intervențiile din salonul din Constanța puteau avea urmări devastatoare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 10:34

Bărbații care au apelat la intervenții pentru mărirea organului genital într-un salon din Constanța s-ar fi putut confrunta cu probleme grave de sănătate. Un medic chirurg avertizează că asemenea proceduri, dacă sunt realizate în condiții necorespunzătoare, pot provoca leziuni severe, necroze și chiar complicații care pun viața în pericol.

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