Riscau să-și piardă organul genital sau chiar viața. Intervențiile din salonul din Constanța puteau avea urmări devastatoare

Bărbații care au apelat la intervenții pentru mărirea organului genital într-un salon din Constanța s-ar fi putut confrunta cu probleme grave de sănătate. Un medic chirurg avertizează că asemenea proceduri, dacă sunt realizate în condiții necorespunzătoare, pot provoca leziuni severe, necroze și chiar complicații care pun viața în pericol.
Bărbații care au apelat la intervenții pentru mărirea organului genital într-un salon din Constanța s-ar fi putut confrunta cu probleme grave de sănătate. Un medic chirurg avertizează că asemenea proceduri, dacă sunt realizate în condiții necorespunzătoare, pot provoca leziuni severe, necroze și chiar complicații care pun viața în pericol.
Intervenții asupra organului genital, făcute într-un salon de tatuaje
O femeie din Constanța este cercetată după ce ar fi efectuat intervenții medicale fără să aibă pregătirea necesară. Aceasta ar fi implantat bile din silicon sub pielea organului genital masculin și ar fi injectat acid hialuronic pentru mărirea acestuia.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit 433 de declarații pe proprie răspundere ale unor persoane care ar fi apelat la diferite proceduri. Una dintre persoanele implicate a ajuns la spital după îndepărtarea implanturilor, fiind diagnosticată cu fimoză și având nevoie de o intervenție chirurgicală.
Medic chirurg: Complicațiile pot pune în pericol viața
Dr. Ștefan Nițu, medic chirurg și vicepreședintele Colegiului Medicilor din Constanța, avertizează că astfel de intervenții pot avea consecințe extrem de grave dacă nu sunt realizate de personal medical calificat.
Printre riscuri se numără infecțiile, necrozele extinse, cicatricile permanente, deplasarea implanturilor și tulburările funcționale. În cazurile severe, distrugerea țesuturilor poate pune în pericol atât organul genital, cât și viața pacientului.
Femeia cercetată a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, având interdicția de a mai efectua asemenea proceduri. Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili câte persoane au apelat la serviciile sale și dacă au suferit complicații medicale.