Război între clanurile „Ștoacă” și „Toboșarii” pentru controlul unor zone din București. 14 persoane, trimise în judecată

Un conflict violent pentru controlul unor zone din București, între grupările cunoscute sub numele de „Ștoacă” și „Toboșarii”, s-a încheiat cu trimiterea în judecată a 14 persoane. Disputa s-ar fi desfășurat timp de mai multe luni și ar fi vizat în special zonele Ferentari și Giurgiului.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au finalizat cercetările într-un dosar care vizează mai multe infracțiuni, printre care șantaj, loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept. Cele două grupări au mai fost implicate într-un conflict violent între clanuri rivale din București.
14 persoane au fost trimise în judecată
Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cele două grupări s-a desfășurat în perioada ianuarie-iunie 2026 și ar fi pornit de la disputa pentru controlul unor zone din Capitală, în special cartierele Ferentari și Giurgiului. Prin rechizitoriul din 29 septembrie 2026, procurorii au decis trimiterea în judecată a 14 persoane. Dintre acestea, 11 se află în arest preventiv, iar alte trei sunt în arest la domiciliu.
Cercetările au fost extinse și față de încă un inculpat. În cazul acestuia a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, fiind acuzat de șantaj și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Amenințări cu moartea și un atac filmat
Anchetatorii susțin că membrii grupării „Ștoacă” ar fi transmis în repetate rânduri amenințări cu acte de violență și cu moartea către membri ai grupării rivale. O parte dintre amenințări ar fi fost transmise inclusiv prin videoclipuri postate în mediul online.
Potrivit procurorilor, amenințările ar fi fost urmate și de acte de violență. Pe 13 ianuarie 2026, în jurul orei 00:05, unul dintre inculpați ar fi spart cu o rangă luneta unui autoturism aflat în mers, condus de una dintre persoanele vizate. Un alt episod violent ar fi avut loc pe 22 aprilie. O persoană din gruparea „Toboșarii” ar fi fost agresată într-o sală de jocuri de patru membri ai grupării „Ștoacă”.
Victima ar fi fost scoasă cu forța în stradă, lovită în repetate rânduri și obligată să îngenuncheze și să își ceară scuze în fața agresorilor. Atacul ar fi fost filmat, iar imaginile ar fi fost ulterior distribuite în mediul online.
Zece focuri de armă și cocktailuri Molotov
Conflictul ar fi escaladat pe 17 mai 2026, când nouă inculpați din cele două grupări ar fi fost implicați într-o confruntare violentă pe o stradă din Sectorul 5. Potrivit anchetei, participanții ar fi avut asupra lor pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov, dar și mai multe obiecte contondente, printre care macete, bâte și bare.
În timpul confruntării ar fi fost trase zece focuri de armă. Tot atunci, mai multe porțiuni ale străzii ar fi fost incendiate, iar două autoturisme parcate au fost avariate. Incidentul a provocat o gravă tulburare a ordinii și liniștii publice.
Un bărbat ar fi fost tăiat cu maceta și împușcat
Un alt episod violent s-ar fi produs pe 9 iunie 2026. Doi inculpați din gruparea „Toboșarii” ar fi agresat un membru al grupării rivale. Potrivit procurorilor, victima ar fi fost tăiată cu o macetă în zona abdominală și împușcată în spate cu mai multe proiectile de cauciuc, trase cu un pistol neletal supus autorizării.
În urma atacului, bărbatul a suferit leziuni traumatice și a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale. Anchetatorii au documentat și o faptă separată, atribuită unui alt inculpat din gruparea „Ștoacă”. În luna aprilie, acesta ar fi amenințat o persoană cu violența și cu moartea pentru a o determina să restituie o sumă de bani pe care agresorul o considera datorată.
Dosarul a ajuns la Judecătoria Sectorului 5
Cercetările au fost făcute cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente. Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost trimise Judecătoriei Sectorului 5 București, instanța care urmează să soluționeze cauza.