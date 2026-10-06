Război între clanurile „Ștoacă” și „Toboșarii” pentru controlul unor zone din București. 14 persoane, trimise în judecată

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 09:42

Un conflict violent pentru controlul unor zone din București, între grupările cunoscute sub numele de „Ștoacă” și „Toboșarii”, s-a încheiat cu trimiterea în judecată a 14 persoane. Disputa s-ar fi desfășurat timp de mai multe luni și ar fi vizat în special zonele Ferentari și Giurgiului.

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