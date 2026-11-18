Raed Arafat a făcut primele declarații la Realitatea PLUS despre intervenția autorităților după cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că echipajele ISU au efectuat verificări în zonele în care seismul a fost resimțit, fără să constate pagube. Oficialul a explicat și cât de repede ar putea interveni salvatorii în cazul unui cutremur major.
Raed Arafat, despre apelurile de urgență primite după cutremur
După cutremurul de 5,7 din Vrancea, autoritățile au mobilizat echipajele Inspectoratelor pentru Situații de Urgență pentru a verifica eventualele pagube. Raed Arafat a precizat că a existat o sesizare potrivit căreia asupra unei persoane ar fi căzut elemente de mobilier în timpul seismului. Cu toate acestea, atunci când salvatorii au ajuns la adresa indicată, persoanele care solicitaseră ajutor nu au mai răspuns nici la telefon, nici echipajului aflat la fața locului.
Șeful DSU a explicat că echipajele din întreaga regiune în care s-a resimțit cutremurul au făcut evaluări pe teren și nu au identificat pagube în momentul verificărilor. El a subliniat însă că acest lucru nu exclude posibilitatea ca, ulterior, locuitorii să descopere fisuri în clădiri sau alte probleme pe care să le semnaleze autorităților.
Avertismentul lui Raed Arafat: Salvatorii nu pot ajunge la toate victimele în câteva minute
Întrebat dacă România dispune de suficiente echipe de salvare și echipamente pentru a face față unui dezastru, Raed Arafat a explicat că autoritățile sunt mai bine pregătite decât în urmă cu câțiva ani, dar că un cutremur devastator ar putea depăși capacitatea de intervenție imediată a echipajelor.
Oficialul a explicat că timpul de intervenție depinde de amploarea dezastrului și de numărul persoanelor care solicită ajutor. Într-o situație obișnuită, echipajele pot ajunge la urgențe în câteva minute, însă un seism major ar putea provoca întârzieri importante. Arafat a amintit că autoritățile au organizat exerciții de amploare pentru pregătirea salvatorilor, inclusiv unul în 2025, care a simulat producerea unui cutremur în București și în alte patru județe.
Ce trebuie să facă românii în timpul unui cutremur. Recomandările șefului DSU
Raed Arafat le-a transmis românilor să își păstreze calmul în timpul unui cutremur și să nu încerce să părăsească locuințele cât timp clădirile se zguduie. Oamenii nu trebuie să fugă pe scări și nici să utilizeze lifturile, deoarece se pot expune unor pericole suplimentare. În schimb, este recomandat să se adăpostească sub o masă solidă sau într-un loc sigur, protejați de obiectele care ar putea cădea, și să stea departe de ferestre, suprafețe vitrate și pereții exteriori.
Șeful DSU a atras atenția și asupra instalațiilor de gaz și electricitate, care trebuie verificate și, dacă este necesar, oprite în condiții de siguranță, după încetarea mișcării seismice. De asemenea, românii sunt îndemnați să își pregătească din timp locuințele și să aibă la dispoziție un kit de urgență cu provizii pentru cel puțin 72 de ore, în eventualitatea în care intervenția autorităților ar fi întârziată. Pentru informații suplimentare despre pregătirea locuinței, măsurile de protecție și comportamentul corect înainte, în timpul și după un cutremur, Raed Arafat a recomandat consultarea platformei fiipregatit.ro și a aplicației DSU.