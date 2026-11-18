Publicat 18 nov. 2026, 07:10 Sursă Realitatea PLUS

Raed Arafat a făcut primele declarații la Realitatea PLUS despre intervenția autorităților după cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că echipajele ISU au efectuat verificări în zonele în care seismul a fost resimțit, fără să constate pagube. Oficialul a explicat și cât de repede ar putea interveni salvatorii în cazul unui cutremur major.

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