O familie din Arad a fost la un pas de tragedie, după ce patru persoane, printre care doi copii, au fost găsite inconștiente în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, 21 noiembrie, într-o locuință din municipiu. Patru echipaje medicale au intervenit de urgență, iar victimele au fost transportate la spital. Cei doi copii au rămas internați pentru îngrijiri și supraveghere medicală.
Patru membri ai unei familii, găsiți inconștienți într-o locuință din Arad
Momente dramatice pentru o familie din municipiul Arad, în noaptea de sâmbătă spre duminică. În jurul orei 23:00, un apel la 112 a anunțat că patru persoane se află în stare de inconștiență într-o locuință de pe strada Condurașilor. Victimele, doi adulți și doi copii, erau membri ai aceleiași familii. Situația a impus mobilizarea rapidă a echipajelor medicale, existând suspiciunea unei intoxicații grave.
La adresa indicată au fost trimise patru ambulanțe din cadrul Stației Centrale Arad, dintre care una cu medic și trei cu asistent medical. Echipajele au constatat că toate cele patru persoane prezentau semne de intoxicație cu monoxid de carbon, un gaz periculos care poate provoca pierderea cunoștinței, conform Criticarad.ro.
Doi copii au rămas internați. Întreaga familie a fost transportată la spital
Personalul medical a început imediat evaluarea victimelor și acordarea primului ajutor. După stabilizarea acestora la fața locului, cei doi adulți și cei doi copii au fost preluați de ambulanțe și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad.
Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Arad, toate cele patru persoane au avut nevoie de investigații și tratament de specialitate. Cei doi copii au rămas internați în unitatea medicală, pentru îngrijiri și supraveghere. Intervenția celor patru echipaje a fost esențială pentru acordarea rapidă a ajutorului medical întregii familii. Incidentul putea avea consecințe mult mai grave, având în vedere că toate persoanele afectate fuseseră găsite inconștiente.
Pericolul monoxidului de carbon. Cum poate provoca intoxicații grave
Monoxidul de carbon este deosebit de periculos deoarece nu are miros și nu poate fi observat cu ochiul liber. Gazul se poate acumula în spații închise, în special atunci când aparatele de încălzire sau sistemele de evacuare a gazelor arse nu funcționează corespunzător. Expunerea poate provoca dureri de cap, amețeli, greață, slăbiciune și, în cazurile grave, pierderea cunoștinței. Persoanele afectate pot să nu își dea seama ce se întâmplă, mai ales dacă intoxicația se produce în timpul somnului.