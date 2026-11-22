Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 13:00

O familie din Arad a fost la un pas de tragedie, după ce patru persoane, printre care doi copii, au fost găsite inconștiente în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon. Incidentul s-a produs sâmbătă seară, 21 noiembrie, într-o locuință din municipiu. Patru echipaje medicale au intervenit de urgență, iar victimele au fost transportate la spital. Cei doi copii au rămas internați pentru îngrijiri și supraveghere medicală.

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