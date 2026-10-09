Intervenție neobișnuită în Dolj! O capră a rămas captivă într-o țeavă. Cum au reușit pompierii să o salveze

Misiune mai puțin obișnuită pentru pompierii din județul Dolj, care au intervenit joi pentru salvarea unei capre rămase blocată într-o țeavă. Incidentul s-a petrecut în comuna Rast, iar pentru a scoate animalul în siguranță, salvatorii au solicitat și sprijinul primăriei, care a pus la dispoziție un buldoexcavator.
O capră a rămas blocată într-o țeavă. Pompierii au cerut ajutorul primăriei
La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Secției Băilești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. După ce au identificat locul în care animalul rămăsese blocat, salvatorii au început operațiunile de extragere.
Intervenția a necesitat și solicitarea unui buldoexcavator din cadrul Primăriei Rast. Pompierii au continuat operațiunile până când au reușit să scoată capra din țeavă.
Animalul a fost salvat și înapoiat proprietarului
Misiunea s-a încheiat cu bine, iar capra a fost extrasă în viață și predată proprietarului. Reprezentanții ISU Dolj au confirmat că intervenția echipajului din Băilești a fost una reușită.
„În urma eforturilor echipajului de intervenție, animalul a fost extras în viață din țeavă și predat proprietarului”, au transmis autoritățile.