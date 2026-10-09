Intervenție neobișnuită în Dolj! O capră a rămas captivă într-o țeavă. Cum au reușit pompierii să o salveze

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 9 oct. 2026, 10:39

Misiune mai puțin obișnuită pentru pompierii din județul Dolj, care au intervenit joi pentru salvarea unei capre rămase blocată într-o țeavă. Incidentul s-a petrecut în comuna Rast, iar pentru a scoate animalul în siguranță, salvatorii au solicitat și sprijinul primăriei, care a pus la dispoziție un buldoexcavator.

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